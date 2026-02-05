Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Тодор Янчев и Стойчо Младенов-младши карат специализация в Жирона

  • 5 фев 2026 | 10:12
  • 472
  • 0
Старши треньорът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев и неговият помощник Стойчо Младенов-младши карат специализация в испанския Жирона.

В рамките на една седмица двамата ще имат възможност да наблюдават отблизо работата на старши треньора Мичел и неговия щаб с първия отбор на клуба, а по време на визитата си ще получат и достъп до тренировъчния процес и дейността на втория отбор на клуба.

Специализацията е част от стремежа на Българския футболен съюз да инвестира в развитието на треньорските кадри и да внедрява съвременни методики и добри практики от водещи европейски клубове в работата на националните отбори.

Натрупаният опит по време на престоя в Жирона ще бъде ценен за развитието на младежкия национален отбор и за прилагането на модерни подходи в подготовката на младите български футболисти.

По време на престоя си българският щаб има възможност да проследи на терен и развитието на един от най-обещаващите млади български вратари — Александър Андреев, който е собственост на “Жирона”.

