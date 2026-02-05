Пропадна контрола на дубъла на Черно море

Олимпик (Варна) няма да играе контрола срещу дублиращия отбор на Черно море (Варна). Срещата трябваше да се състои в събота, 7-ми февруари, от 12:30 часа, но след разбирателство между двете ръководства, тя беше отменена. Така Олимпик предстои да изирае още два приятелски мача преди началото на пролетния дял от шампионата в Североизточната Трета лига. Първият от тях е на 14-ти февруари срещу ФК Аксаково, а след още четири дни тимът ще срещне лидера в Областната група на Плевен Спартак II.

Припомняме, че на 21-ви февруари, събота, Олимпик (Варна) ще изиграе първия си официален двубой за годината. В него съперник е Черноломец (Попово), който гостува в морската ни столица.