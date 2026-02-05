20 години затвор заплашват топ талант и фаворит за първи избор в драфта на НХЛ

Канадският нападател Гавин Маккена, който е смятан за фаворит за първи избор в предстоящия драфт на НХЛ, е обвинен в нападение с утежняващи обстоятелства, става ясно от документи на окръжния съд в Пенсилвания, съобщава ESPN.

Осемнадесетгодишният канадец е обвинен в престъпление от първа степен за нападение, което се дефинира като „опит за причиняване на тежка телесна повреда“. Освен това е и в две нарушения на обществения ред за тормоз и участие в сбиване.

В Пенсилвания максималното наказание за престъпление от първа степен за нападение е 20 години лишаване от свобода и/или глоба в размер на 25 хиляди долара.

Според полицейското управление в Стейт Колидж, обвиненията срещу Маккена са резултат от сбиване, случило се вечерта на 31 януари. Полицията съобщи, че Маккена е ударил 21-годишен мъж в лицето, причинявайки му наранявания, които са наложили хирургическа намеса.

След повдигането на обвиненията Маккена е освободен под гаранция от 20 хиляди долара. Предварителното изслушване по неговия случай е насрочено за 11 февруари в съдебната палата на окръг Сентър в град Белфонт, Пенсилвания.

Предполагаемият инцидент е станал в същия ден, когато мач от NCAA на открито на стадион „Бийвър Стейдиъм“ е привлякъл 74 575 фенове. Отборът на Пен Стейт Нитани Лайънс, за който играе, губи с 4:5 след продължения от Мичиган Стейт. Маккена отбелязва гол и прави две асистенции в мача. През този сезон той е натрупал 32 точки от 11 гола и 21 асистенции в 24 мача за Пен Стейт.

Централното скаутско звено на НХЛ класира Маккена на първо място сред всички северноамерикански хокеисти. От ръководството на Лигата заявиха пред ESPN, че е запознато с обвиненията, но не коментира ситуацията, тъй като Маккена в момента не е играч на НХЛ.

Университетът Пен Стейт публикува изявление, в което потвърждава, че е наясно с повдигнатите обвинения. „Наясно сме, че са повдигнати обвинения. Тъй като това е текущ правен въпрос, няма да предоставяме допълнителни коментари“, се казва в изявлението.

Миналата година Маккена шокира хокейния свят, когато реши да напусне канадската юношеска лига и да се присъедини към хокейната програма на Пен Стейт. През 2024 г. NCAA реши, че канадските юношески играчи могат да участват в отбори от Дивизия I, с което сложи край на десетилетна политика, която принуждаваше младите спортисти да избират между Канадската хокейна лига и университетския хокей.

Маккена беше един от първите канадски юношески играчи, които направиха този преход към NCAA. Според източник на ESPN, неговият доход от престоя му в Пен Стейт е около 700 хиляди долара.