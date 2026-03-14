  • 14 март 2026 | 10:39
9 секунди преди края на продължението Сейнт Луис разплака Едмънтън

Робърт Томас се разписа само девет секунди преди края на допълнителната част за победата на Сейнт Луис с 3:2 след продължение срещу гостуващия Едмънтън в мач от редовния сезон от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Домакините, които изоставаха с две попадения по-малко от осем минути преди края на последната третина, се добраха до равенството след голове на Пюс Сутер и Кам Фаулър. След това Томас отбеляза решителната шайба в мрежата на Ойлърс за драматичния успех.

Сейнт Луис взе точки в последните си седем двубоя в първенството и запази шансове за класиране в плейофите. Вратарят Джоел Хофер спаси 36 от общо 38 удара.

Каспери Капанен и Конър Макдейвид бяха точни в полза на Едмънтън.

В друга среща от НХЛ Лос Анджелис победи с 3:2 домакина Ню Йорк Айлендърс. Анже Копитар реализира втори гол за гостите и се доближи до това да стане реализатор номер 1 в клубната история. Словенският център изкара 20 години в състава на Кингс и вече има 448 попадения за отбора от Калифорния.

Тревър Муур и Ейдриан Кемпе също се разписаха във вратата на Айлендърс в първия период от двубоя.

Шведът Емил Хейнеман на два пъти беше точен в полза на Ню Йорк, а неговият съотборник на вратата Иля Сорокин направи 24 спасявания.

Стражът Дарси Куемпър се отличи с 21 спрени шайби пред голлинията на Кингс.

