Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Йоханес Клаебо: Имам само една глава и трябва да се грижа за нея

  • 13 март 2026 | 18:50
  • 265
  • 0
Норвежкият скиор Йоханес Клаебо коментира падането си в класическия спринт на Световната купа по ски-бягане в Драмен, Норвегия. На полуфиналите 11-кратният олимпийски шампион падна и си удари главата, след което бе откаран в болница.

„Вчера паднах и си ударих главата доста силно, но за щастие не беше чак толкова лошо. Имам сътресение на мозъка, така че ще си взема почивка, както от тренировки, така и онлайн, за да съм сигурен, че съм в процес на възстановяване. Имам само една глава и трябва да се грижа за нея. Благодаря на всички за загрижеността!“ написа Клаебо в социалните мрежи.

По-рано лекарят на норвежкия отбор Ове Вераген обяви, че Клаебо няма да може да участва в състезанието на 50 км в Холменколен в събота, 14 март.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Одермат спечели предсрочно Световната купа за пети път

Одермат спечели предсрочно Световната купа за пети път

  • 13 март 2026 | 16:28
  • 801
  • 0
БФСки за Малена: Лош вкус са опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете

БФСки за Малена: Лош вкус са опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете

  • 13 март 2026 | 16:18
  • 3326
  • 2
Легендата Йоханес Клаебо е със сътресение на мозъка след падането в Драмен

Легендата Йоханес Клаебо е със сътресение на мозъка след падането в Драмен

  • 13 март 2026 | 14:03
  • 988
  • 0
Колорадо победи Сиатъл, Никита Кучеров достигна 1100 точки в кариерата си

Колорадо победи Сиатъл, Никита Кучеров достигна 1100 точки в кариерата си

  • 13 март 2026 | 11:01
  • 550
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 13 март 2026 | 07:57
  • 322
  • 0
11 години по-късно ЦСКА е отново шампион по хокей

11 години по-късно ЦСКА е отново шампион по хокей

  • 13 март 2026 | 01:25
  • 2688
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 13077
  • 14
Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

Локо (София) 0:0 Славия, греда за домакините

  • 13 март 2026 | 18:58
  • 4356
  • 10
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 19688
  • 47
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 15504
  • 15
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 41990
  • 100
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 20509
  • 35