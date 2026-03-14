Швейцарски скиор прекратява кариерата си заради рак

Швейцарският скиор Нилс Хинтерман, който се завърна в Световната купа по алпийски ски след битка с рак, обяви оттеглянето си от спорта в емоционално изявление в Куршевел.

„Вече не съм готов да рискувам живота си толкова, колкото е необходимо. Спрях много терапии, които ми дадоха втори шанс. Не мога повече да го приемам лекомислено“, каза 30-годишният Хинтерман в интервю за швейцарска телевизия.

През октомври 2024 г. той публично разкри, че е диагностициран с лимфом и е подложен на химио- и лъчетерапия. В началото на сезон 2025/26 обяви, че се възстановява, завръщайки се за сезона на Световната купа и дори завършвайки два пъти в челната седмица.

Едно от нещата, които му липсваха от пистата, било приятелството. В трудните моменти той получава подкрепа от съотборника си Марко Одермат: „Страхотно е как се завърна. Чувства се добре и е готов да се състезава. Развълнувани сме да го видим на пистата.“

По време на кариерата си скиорът от Цюрих спечели две състезания по спускане за Световната купа – и двете в Квитфил, през 2022 и 2024 г. – а през 2017 г. бе №1 в алпийската комбинация във Венген.

Хинтерман пропусна спускането в Гармиш-Партенкирхен преди почти две седмици и сега обяви решението си в Куршевел. Той открито говори за паник атаки, заставайки на стартовата къщичка.

„Цялото ми тяло трепери. През главата ми минават различни сценарии, за които е нежелателно да се мисли“, сподели швейцарецът.

Докато тренирал в Южна Америка през септември 2024 г., треньорът му по физическа подготовка забелязал възел на врата и друг зад ключицата.

„Той просто каза: „Провери го““, спомня си Хинтерман. „Нямах никакви признаци за нищо. Отиването на лекар беше просто проверка – „Хей, няма нищо“, а не „Търсим нещо““, допълва той.

В интервю за Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) преди завръщането си в Бийвър Крийк в края на миналата година, Хинтерман разказа колко трудни били първите дни след диагнозата.

„Единственото, което знаех за рака, беше от холивудските филми. Първата среща с онколога донесе облекчение – лечимо беше, а шансовете за възстановяване изключително високи“, каза той във видеото на FIS.

