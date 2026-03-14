  • 14 март 2026 | 01:36
Българските състезатели ще преминат през репешажите на Световното първенство по шорттрек за мъже и жени в Монреал (Канада). В четвъртфиналните серии на 1500 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев финишира седми в четвърта серия с 2:27.160 минути, а Иван Дончев - шести в седма с 2:52.121 минути.

В спринта на 500 метра Иван Дончев преодоля предварителните серии, след като завърши на трето място в десета с 42.024 секунди. В следващите пресявки той се нареди трети в четвърта серия с 42.502. Асен Гюров остана четвърти в четвърта предварителна серия с 42.263 секунди.

Трима българи ще участват на Световното по шорттрек в Канада
Стефан-Александър Кюмюрджиев стартира на 1000 метра и се класира пети в четвърта серия с 1:29.191 минута.

Световното първенство по шорттрек продължава до неделя.

Още от Зимни спортове

Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано - Кортина 2026

Напълно сляпа от 15-годишна с две титли в Милано - Кортина 2026

  • 13 март 2026 | 20:57
  • 755
  • 1
Владимир Зографски преодоля квалификациите в Осло

Владимир Зографски преодоля квалификациите в Осло

  • 13 март 2026 | 20:42
  • 404
  • 0
Йоханес Клаебо: Имам само една глава и трябва да се грижа за нея

Йоханес Клаебо: Имам само една глава и трябва да се грижа за нея

  • 13 март 2026 | 18:50
  • 743
  • 3
Лора Христова 21-ва в спринта в Отепя

Лора Христова 21-ва в спринта в Отепя

  • 13 март 2026 | 18:11
  • 1834
  • 5
Одермат спечели предсрочно Световната купа за пети път

Одермат спечели предсрочно Световната купа за пети път

  • 13 март 2026 | 16:28
  • 1178
  • 0
БФСки за Малена: Лош вкус са опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете

БФСки за Малена: Лош вкус са опитите да се печелят дивиденти от нещастието на едно дете

  • 13 март 2026 | 16:18
  • 5985
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

Локо (София) и Славия не успяха да решат дербито

  • 13 март 2026 | 20:50
  • 20714
  • 100
Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

Локомотив влезе в икономичен режим, но все пак победи Септември

  • 13 март 2026 | 18:37
  • 25604
  • 33
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 30260
  • 73
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 23859
  • 38
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 54888
  • 126
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 28142
  • 46