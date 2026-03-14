Българските състезатели ще преминат през репешажите на Световното първенство по шорттрек

Българските състезатели ще преминат през репешажите на Световното първенство по шорттрек за мъже и жени в Монреал (Канада). В четвъртфиналните серии на 1500 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев финишира седми в четвърта серия с 2:27.160 минути, а Иван Дончев - шести в седма с 2:52.121 минути.

В спринта на 500 метра Иван Дончев преодоля предварителните серии, след като завърши на трето място в десета с 42.024 секунди. В следващите пресявки той се нареди трети в четвърта серия с 42.502. Асен Гюров остана четвърти в четвърта предварителна серия с 42.263 секунди.

Стефан-Александър Кюмюрджиев стартира на 1000 метра и се класира пети в четвърта серия с 1:29.191 минута.

Световното първенство по шорттрек продължава до неделя.