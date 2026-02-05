Популярни
  3. Великобритания победи Норвегия в двубой от олимпийския турнир по кърлинг за смесени отбори

  • 5 фев 2026 | 02:03
  • 75
  • 0
Великобритания победи с 8:6 вицешампиона Норвегия в двубой от олимпийския турнир по кърлинг за смесени двойки на Игрите в Милано-Кортина, които ще започнат на 6 февруари.

Канада се наложи с 10:5 срещу Чехия, докато Швейцария спечели с 9:7 срещу Естония. Бронзовият медалист от Пекин 2022 Швеция постигна успех с 10:3 срещу Република Корея в първия ден от надпреварата, даващ символично начало на едно от най-големите спортни събития през годината.

Състезанието за смесени двойки зае водещо място в Италия в сряда, само два дни преди официалната церемония по откриване на Олимпиадата.

Първите камъни за кърлинг, хвърлени на олимпийския стадион в Кортина, предизвикаха ентусиазирани овации от страна на привържениците. Те запазиха доброто си настроение, въпреки че продължителен снеговалеж покри града в Доломитите, а трибуните не бяха запълнени до краен предел. Действието в мачовете беше прекъснато за кратко поради технически проблеми.

Стадионът за кърлинг е същият, на който се провеждат състезанията на Зимните олимпийски игри в Кортина преди 70 години.

Снимки: Gettyimages

