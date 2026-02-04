Популярни
Хуан Антонио Самаранч-младши беше преизбран за вицепрезидент на МОК

  4 фев 2026
Хуан Антонио Самаранч-младши беше преизбран за вицепрезидент на МОК

Вицепрезидентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младши беше преизбран за втори четиригодишен мандат по време на на 145-ата сесия на МОК в Милано дни преди Зимните олимпийски игри в Италия.

Той е вицепрезидент на организацията от 2022-a. Преди това е заемал подобна позиция от 2016 до 2020 година.

66-годишният Самаранч е син на седмия президент на МОК Хуан Антонио Самаранч, който беше начело от 1980 до 2001 година. През 2025-а Самаранч-младши беше един от кандидатите на президентските избори на МОК, които бяха спечелени от Кърсти Ковънтри от Зимбабве.

Сесията избра и трима членове на Изпълнителния съвет на МОК - Ингмар Де Вос (Белгия) , Дже Юл Ким (Република Корея) и Невен Илич (Чили) .

Освен това бившата състезателка по бадминтон Сорая Агаей (Иран) получи одобрение за нов член на МОК.

Агаей е първата жена по бадминтон от Иран, участвала на Олимпийски игри, а освен това е и член на Комисията по спорт на МОК. След нейното избиране, членският състав на МОК ще бъде от 107 души, включително 48 жени.

Агаей се състезава на Олимпийските игри в Токио 2020. Тя е и част от Комисията по спорт към Иранския национален олимпийски комитет и треньор на спортисти на национално ниво.

Снимки: Gettyimages

