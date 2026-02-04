Алис Робинсън промени мнението си и ще гони олимпийско злато и в Супер-Г

Алис Робинсън промени мнението си за Олимпийските игри в Милано-Кортина и се чувства ентусиазирана и готова да се бори за злато в супергигантския слалом при жените.

Най-успешната състезателка по ски алпийски дисциплини на Нова Зеландия, с три победи от Световната купа през този сезон и след сребро в гигантски слалом на миналогодишното Световно първенство, преди това беше изказала предпочитание към трофея от Световната купа пред олимпийския медал.

"Сега вече ще се боря за златния медал, промених отговора на този въпрос. Чувствам се още по-специално, получавайки екипировката за Олимпиадата. Започвам да усещам, че това състезание е доста по-важно в сравнение с това, което си представях. Не чувствам по-сериозен натиск или напрежение. Вълнувам се и искам да дам всичко най-добро. Чувствам се значително по-уверена. Сякаш тялото ми отново се задейства", каза 24-годишната Робинсън на пресконференция в сряда, след като обясни вълнението си от участието на Олимпийските игри в Италия.

Тя има седем победи в стартовете за Световната купа, като шест от тях са в гигантския слалом.

Снимки: Gettyimages