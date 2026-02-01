Популярни
Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
Изключителен Денислав Бърдаров заби 31 точки, ИББ изпусна Галатасарай

  • 1 фев 2026 | 16:17
  • 4553
  • 0

Националът Денислав Бърдаров изигра пореден изключителен двубой за своя клуб Истанбул Бююкшехир Беледийеспор.

ИББ поведе с 2:1 гейма на гранда Галатасарай, но в крайна сметка допусна загуба с 2:3 (25:22, 21:25, 36:34, 21:25, 10:15) в мача от 17-ия кръг в турската Ефелер Лига.

Денислав Бърдаров заби 31 точки (3 аса, 58% ефективност в атака, 21% перфектно и 48% позитивно посрещане - +21).

Денислав Бърдаров: Аз бях волейболистът, който отпадна от националния отбор, точно преди Световното
Денислав Бърдаров: Аз бях волейболистът, който отпадна от националния отбор, точно преди Световното

Бившият канадски диагонал на родния Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър добави още 21 точки (1 блок, 50% ефективност в атака - +6).

Канадецът Стивън Маар бе най-резултатен за Галатасарай с 30 точки (4 аса, 50% ефективност в атака, 20% перфектно и 20% позитивно посрещане - +22).

Двукратният олимпийски шампион с Франция от Токио 2020 и Париж 2024 Жан Патри добави още 23 точки (1 ас, 57% ефективност в атака - +17).

