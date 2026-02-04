Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Иля Малинин вече усеща напрежението да бъде фаворит за златото на Олимпийските игри

  4 фев 2026 | 18:52
  • 345
  • 1
Американският фигурист Иля Малинин, който е двукратен световен шампион, призна днес, че фактът, че е смятан за фаворит на стартиращите Олимпийски игри, му тежи като товар, предаде АФП.

"Голямо напрежение е, когато цялото напреженение и всички очаквания са върху теб да спечелиш олимпийското злато", заяви 21-годишният състезател на пресконференция в Милано.

"Понякога имам лоши дни, в които блокирам напълно и съм в лошо настроение. Често успявам да използвам това напрежение да се мотивирам и да си кажа: "Всички не гледат. Сега е моментът да покажа какво мога".

Малинин доминира при мъжете в последните две години и му става навик да се налага с 10, 20 или дори 30 точки повече пред конкурентите си. В Милано той ще участва на първите си Олимпийски игри.

Първата му поява на леда в Милано ще бъде в събота в отборното състезание. Индивидуалната надпревара започва във вторник с кратката програма.

"Да бъде част от този отбор е нещо, за което съм мечтал като всеки път, когато излизах на леда. Да бъда тук с всички невероятни с всички невероятни хора… Това е чест", завърши Малинин.

