Трансферът на Дарлан ще струва 1 милион евро на Халкбанк

Бразилският диагонал на италианския Верона, Дарлан Соуза, ще се присъедини към турския Халкбанк след края на сезона.

Клубът от Анкара ще заплати на Верона компенсация в размер на 500 хиляди евро за прекратяването на действащия договор на волейболиста.

Личният контракт на Дарлан също се оценява на половин милион евро. По този начин общата сума, която турският гранд ще инвестира за първия сезон на играча, възлиза на 1 милион евро, съобщава телеграм каналът Волейбол LIVE, позовавайки се на турски медии.

Основен инициатор за привличането на Дарлан е старши треньорът на Халкбанк Радостин Стойчев. Именно той привлече бразилеца във Верона, преди италианският клуб да го освободи от поста му.

В момента Халкбанк заема второ място в турското първенство. На поста диагонал в отбора се състезават българинът Цветан Соколов и чехът Марек Шотола.