Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Трансферът на Дарлан ще струва 1 милион евро на Халкбанк

Трансферът на Дарлан ще струва 1 милион евро на Халкбанк

  • 4 фев 2026 | 18:44
  • 550
  • 2

Бразилският диагонал на италианския Верона, Дарлан Соуза, ще се присъедини към турския Халкбанк след края на сезона.

Клубът от Анкара ще заплати на Верона компенсация в размер на 500 хиляди евро за прекратяването на действащия договор на волейболиста.

Личният контракт на Дарлан също се оценява на половин милион евро. По този начин общата сума, която турският гранд ще инвестира за първия сезон на играча, възлиза на 1 милион евро, съобщава телеграм каналът Волейбол LIVE, позовавайки се на турски медии.

Основен инициатор за привличането на Дарлан е старши треньорът на Халкбанк Радостин Стойчев. Именно той привлече бразилеца във Верона, преди италианският клуб да го освободи от поста му.

В момента Халкбанк заема второ място в турското първенство. На поста диагонал в отбора се състезават българинът Цветан Соколов и чехът Марек Шотола.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Димитър Димитров разтърси V-League на Република Корея с 38 точки

Димитър Димитров разтърси V-League на Република Корея с 38 точки

  • 4 фев 2026 | 16:26
  • 3579
  • 4
Ясна е програмата на втората евроквалификация за девойки U18

Ясна е програмата на втората евроквалификация за девойки U18

  • 4 фев 2026 | 14:47
  • 485
  • 0
Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

Партньорство между Министерството на културата и БФВ за Евроволей 2026

  • 4 фев 2026 | 14:44
  • 488
  • 0
Ето защо Левски и Радослав Арсов се разделиха

Ето защо Левски и Радослав Арсов се разделиха

  • 4 фев 2026 | 14:27
  • 1567
  • 3
Високо напрежение в Дея след фиаското срещу шампиона Левски

Високо напрежение в Дея след фиаското срещу шампиона Левски

  • 4 фев 2026 | 14:01
  • 1341
  • 1
Марица се изправя срещу Льовалоа в последния си мач от груповата фаза на Шампионската лига

Марица се изправя срещу Льовалоа в последния си мач от груповата фаза на Шампионската лига

  • 4 фев 2026 | 13:51
  • 673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 5508
  • 17
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 16308
  • 144
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 22421
  • 51
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 10134
  • 14
Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

Анализът на Нико Петров: Левски изглеждаше като юношески отбор срещу Лудогорец

  • 4 фев 2026 | 12:14
  • 32259
  • 57
Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

Българските олимпийци пристигат в Италия с много талант, надежди и оптимизъм

  • 4 фев 2026 | 11:05
  • 8573
  • 5