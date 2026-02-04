Президентът на германския футбол не разбира критиките към евентуално домакинство на олимпийски игри

Президентът на Германската футболна федерация Бернд Нойендорф не може да разбере критиките за евентуалната кандидатура на страната за домакинство на олимпийски игри, съобщава ДПА. "Наистина не разбирам. Когато кандидатстваш за домакинство на турнир по футбол, никога не е проблем в Германия", заяви той на конференция на SpoBis.

Той добави, че никога не е имало референдум за домакинство на Световно или Европейско първенство по футбол. "Това става само за Олимпийски игри и не го разбирам. Винаги е вълнуващо да гледаш най-голямото състезание, независимо дали е в Париж или на друго място" аргументира се Нойендорф.

Германската олимпийска спортна конфедерация (DOSB) планира да реши през септември кога да кандидатства страната за домакинство на Олимпиада - през 2036, 2040 или 2044. Мюнхен, Хамбург, Берлин и регионът на Рейн-Рур с Кьолн са основни кандидати. Гражданите на Мюнхен вече гласуваха в подкрепа на Олимпийски игри на рафарендум. Ще има гласувания и в Норт Рейн-Вестфалия и Хамбург на 19 април и 31 май. В Берлин не се готви референдум. Последните Олимпийски игри в Германия са в Мюнхен през 1972.

