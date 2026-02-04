Популярни
16-годишната Джада д'Антонио е най-младата състезателка в италианския ски отбор на Олимпиадата

  • 4 фев 2026 | 17:29
  • 296
  • 0
Родена в Неапол от майка колумбийка и баща италианец, 16-годишната Джада д'Антонио е най-младата състезателка в италианския ски отбор на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и единствената от южния регион Кампаня, пише агенция Reuters.

Д'Антонио е смятана за изгряваща звезда на италианския тим в алпийските ски, но изборът ѝ в олимпийския отбор предизвика дебати, като се има предвид, че никога не е печелила големи състезания. След като постигна добри резултати в международни състезания за спортисти до 18 години, през последните месеци тя участва в стартовете от Световната купа в Земеринг и Флахау в Австрия, както и в Шпиндлерув Млин в Чехия, но без да направи голямо впечатление.

Мария Роза Куарио - бивша италианска скиорка и майка на съотборничката на д'Антонио Федерика Бриньоне, смята, че включването на тийнейджърката е дошло твърде рано. „Това момиче има голям талант, фантастично бъдеще и показа, че е силна както технически, така и психически. Но няма качествата да бъде избрана за Олимпийските игри“, коментира Куарио пред италианското RAI Radio 1 и добави: „Това може дори да се обърне срещу нея.“

В алпийската ски зона Тофане в Кортина, Джада ще се състезава в слалома на 18 февруари, а може да участва и в алпийската комбинация на 10 февруари.

Израснала в град с 8500 жители под Везувий, Джада д'Антонио наследява страстта си към ските от баща си Фабио. Тя за първи път кара ски, когато е само на три години, по склоновете на Рокаразо в региона Абруцо, който служи като ски център за южни градове като Неапол и Рим. В края на миналата година д'Антонио се премества в Предацо в региона Трентино, за да улесни тренировките си и да избягва 12-часови пътувания за различни състезания.

Съотборниците ѝ от ски клуб Везувий, към който тя все още принадлежи, я нарекоха „Черната пантера“, вдъхновени от американския филм със същото име. „Наистина ми харесва... представя коя съм“, заяви тя пред италианския вестник Gazzetta dello Sport.

Нейният пример за подражание в ските е американката Микаела Шифрин - двукратна олимпийска златна медалистка. „Възхищавам се на способността ѝ да бъде издръжлива въпреки всичко, през което е преминала. Контузиите, смъртта на баща ѝ - тя намери сили да реагира и да се върне“, обясни Джада д'Антонио.

Снимки: Gettyimages

