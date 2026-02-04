Доминик Парис за домашната си Олимпиада: Искам медал, само те се броят

Доминик Парис е развълнуван от „доброто напрежение“, което идва с това да представляваш Италия на домакински Зимни олимпийски игри, когато мъжките алпийски дисциплини стартират на Милано – Кортина 2026 по-късно тази седмица.

Най-добрите мъжки скиори в света ще пристигнат в Бормио през следващите дни, като тренировките за спускане започват в сряда, преди съботното откриващо състезание в дисциплината спускане. За Парис това е приятно кратко пътуване до пистата Стелвио, след като на предишните четири Зимни олимпийски игри е трябвало да пътува на дълги разстояния – Ванкувър 2010, Сочи 2014, Пьонгчанг 2018 и Пекин 2022.

„Това е добра възможност да започна Олимпиадата у дома, на писта, която харесвам и на която обичам да карам“, каза скиорът на Nordica пред FIS. „Имам вече четири Олимпиади зад гърба си и е страхотно този път да са у дома. Винаги съм пътувал далеч, а сега мога да се състезавам пред хората и семейството си. Със сигурност очакванията са големи, но това е по-скоро добро напрежение, което те тласка напред, а не напрежение, което те прави по-нервен.“

Не само домашният комфорт вълнува Парис – той доминира в Бормио вече повече от десетилетие. Стелвио е известна като една от най-трудните писти в света, но италианецът има цели седем победи за Световната купа тук – следващият най-успешен скиор в историята има едва три. От активните състезатели никой освен Парис не е печелил повече от два пъти.

„Това помага, защото не мисля толкова за пистата и каква е – познавам я добре и знам какво трябва да направя“, обясни той.

Парис обаче не е единственият с големи очаквания в Бормио. Джовани Францони се утвърди като сериозен претендент за медалите след изключителен сезон, в който спечели Супер-Г в Венген и спускането в легендарния Китцбюел през последните седмици.

„Ако спечелиш в Китцбюел, това винаги означава нещо специално – показва, че си стигнал най-високото ниво. За него може би е различно, защото това са първите му Олимпийски игри, докато аз вече имам опит“, коментира Парис.

Ако някой от двамата иска да стигне до олимпийската слава, ще трябва да се справи с добре познати съперници, включително двама под швейцарския флаг. Освен победата на Францони в Китцбюел, през този сезон всички стартове за Световната купа в спускането бяха спечелени от Франьо фон Алмен или Марко Одермат.

Одермат доминира и в гигантския слалом, заедно със съотборника си Лоик Меяр – двамата си поделиха пет от седемте старта. В Супер-Г ситуацията е по-различна, като Одермат е единственият с повече от една победа този сезон.

28-годишният швейцарец спечели едно злато в гигантския слалом на Пекин 2022 и ще се стреми да увеличи значително колекцията си на Милано – Кортина, след като наскоро завоюва 50-ата си победа за Световната купа и не показва признаци на забавяне. Той има осем победи през този сезон и ще се цели в златото в спускането в събота, както и в Супер-Г на 11 февруари и гигантския слалом на 14 февруари.

„Със сигурност искам да се прибера у дома с медал. Най-добре със златен, но Олимпийските игри винаги са трудни – броят се само медалите“, каза Одермат. „Винаги има изненади. Аз вече съм олимпийски шампион и това ми помага, но със сигурност ще се опитам да взема още един медал.“

На въпрос дали се цели в злато и в трите дисциплини, той отговори:

„За да вземеш всички златни медали, трябва много неща да се наредят. Технически е възможно – печелил съм във всички дисциплини този сезон – но за победа винаги трябва всичко да пасне. Няма да е лесно.“

Също толкова оспорвана се очаква да бъде и битката в слалома на 16 февруари, където седем различни скиори вече са печелили от общо девет старта този сезон.

Един от тях е Лукас Пинейро Бротен, който се състезаваше за Норвегия на Пекин 2022, но идва на Милано – Кортина 2026 с надеждата да донесе първия олимпийски медал в историята на Бразилия на Зимни игри.

„С Норвегия носех традиция. С Бразилия нося възможност“, каза Бротен. „Израснах между култури, между различни мисленета, между планини и плажове. Бразилия не ме научи да карам ски, но ме научи да чувствам. Даде ми свободата да показвам кой съм, не само какво правя. Да бъда Лукас Пинейро Бротен означава да гоня най-високо спортно ниво, но и да остана свързан с радостта, креативността и хората.

Вече не разделям спортиста от човека – те са едно. Този път е по-лично. Не просто представлявам система, а помагам да се изгради нещо ново. Тази отговорност ми дава енергия. По-лека е в някои аспекти, по-дълбока в други. Сега се състезавам с цялата си история. И не на последно място – представлявам 200 милиона души.“

25-годишният Бротен спечели първата победа за Световната купа в историята на Бразилия, след като триумфира в слалома в Леви през ноември, и казва, че целта му е да вдъхнови страната си с представянето си в Бормио.

„Усещам ви с мен във всяко спускане“, каза той, обръщайки се към феновете в Южна Америка. „Продължавайте да мечтаете смело, независимо каква е мечтата.“

Междувременно новият формат отборна комбинация ще добави допълнителна интрига – във всяка нация ще участват по един скиор в спускането и един в слалома. Това означава, че можем да видим смъртоносни комбинации като Одермат – Меяр, сред други.

Какъвто и да е развоят, Швейцария изглежда като силна машина, докато Норвегия, Италия, Австрия и Франция също имат потенциала да оставят сериозна следа при дебюта на този формат на Зимни олимпийски игри.