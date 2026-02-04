Популярни
Кейси Доусън има недовършена работа на Олимпиадата

  • 4 фев 2026 | 17:28
  • 194
  • 0
Американският състезател по бързо пързаляне с кънки Кейси Доусън се отправя към Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина с недовършена работа и решимост да изживее олимпийската надпревара, която „никога не е имал истински“, след като COVID-19 помрачи дебюта му в Пекин преди четири години.

25-годишният състезател пропусна старта на 5000 метра на Игрите в Пекин, след като пристигна със закъснение заради продължително боледуване от вируса, което го лиши от пълноценно олимпийско участие, въпреки че спечели бронзов медал в отборното преследване.

„Миналата олимпиада беше като пробно участие за мен, а и цялата пандемия от КОВИД-19 някак помрачи преживяването. Пристигнах късно и не можах да карам на всичките си дистанции“, каза Доусън пред агенция Ройтерс. „Тогава бях на 21 години - все още новак в отбора. Пропуснах старта на 5000 метра и се появих 12 часа преди 1500“, добави той.

Този път Доусън ще има достатъчно време на леда.

„Всъщност ще мога да участвам във всяко състезание, за което съм се класирал. Ще карам в четири дисциплини - 5000, 10 000 и 1500 метра, както и отборно преследване“, заяви американецът.

Подготовката му е подкрепена от много добър сезон, включително първа индивидуална победа в старт от Световната купа на Международния съюз по кънки (ISU) на 5000 метра.

„Просто искам да дам всичко от себе си. В най-добрата форма съм, в която някога съм бил. Очаквам с нетърпение да се концентрирам и същевременно да се забавлявам“, каза Доусън, който започва да тренира бързо пързаляне с кънки на 11-годишна възраст в щата Юта.

