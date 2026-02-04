Популярни
Интер ще прави чистка през лятото

  • 4 фев 2026 | 17:24
  • 616
  • 0

Ръководството на Интер смята да прави сериозни промени в състава през лятото. “Нерадзурите” планират да се разделят с Давиде Фратези и Дензъл Дъмфрис и не смятат да предлагат нови договори на играчите с изтичащи контракти.

Въпреки че е титуляр, Ян Зомер най-вероятно ще напусне клуба. Договорът на 37-годишния вратар изтича в края на сезона. Същото важи и за защитниците Матео Дармиан, Франческо Ачерби и Стефан де Фрай. Единственият, който може да получи предложение за нов договор, е Хенрих Мхитарян.

Интер бе готов да се раздели с Фратези още през януари, но това щеше да се случи, ако клубът бе взел Къртис Джоунс. Към италианския халф имаше оферта от Лацио малко преди затварянето на трансферния пазар. “Нерадзурите” са склонни да се сбогуват и с Дъмфрис, като са набелязали Марко Палестра за негов дългосрочен заместник.

