Без рискове: 48-часова изолация за ски бегачите на Швеция

  • 4 фев 2026 | 17:18
  • 240
  • 0
Без рискове: 48-часова изолация за ски бегачите на Швеция

Шведският национален отбор по ски бягане не планира да поема никакви рискове преди Олимпийските игри в Милано-Кортина и ще изолира пристигащите от различни дестинации състезатели в хотела до началото на надпреварите.

В следващите два дни скиорите няма да се срещат помежду си, а единствено собствениците на хотела и членовете на шведския отбор ще имат право да влизат в сградата, съобщи лекарят на тима Рикард Нобериус, цитиран от агенция Ройтерс.

„Всички ще спят в отделни стаи през следващите 48 часа, защото в този период повечето симптоми биха се проявили. Всички са тук и ще започнат обичайните си дейности скоро, когато мине определеното време“, заяви Нобериус.

Той добави, че състезателите са приели новите мерки по позитивен начин и се надява всичко да бъде наред скоро, въпреки че някои двойки в отбора няма да могат да са в една стая в началото.

Първият старт в ски бягането е женският скиатлон на 7 февруари.

