Фаворит в биатлона замени ските и стрелбището със свободно гмуркане, за да подобри контрола върху дишането си

Френският биатлонист Ерик Перо замени ските и стрелбището с дълбините на плувния басейн, като се включи в програма по свободно гмуркане, за да подобри контрола върху дишането си преди Игрите в Милано-Кортина.

Състезателите в биатлона са изправени пред специфично предизвикателство - да изминат трасето възможно най-бързо, а след това за кратко време да свалят пулса си и да овладеят дишането си на стрелбището, където и най-малкото движение може да се окаже решаващо между точен изстрел и пропуск.

„Обичам да се фокусирам върху психиката си. Това е ключово, особено когато пристигаш сам на последната стрелба“, каза Перо за един от най-напрегнатите моменти в спорта.

„Мислиш много за победата, защото знаеш, че е възможна, но се опитвам да се погледна отстрани и да намеря най-добрия начин да го направя, без да се вторачвам прекалено или да направя три пропуска, защото не съм се фокусирал върху правилните неща“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

Наказанията при пропуснати мишени варират според дисциплината - от допълнителни изстрели, които забавят състезателя, до наказателни обиколки или добавяне на време към резултата.

„За да тренирам това, правя дихателни упражнения и задържам дъха си под водата. Работя с френски водолаз, който ми помогна да се концентрирам върху дишането. Това е много важно за физическата част на биатлона, но и за психиката. Когато не можеш да дишаш, трябва да останеш спокоен, да намираш решения, да не премисляш прекалено и да не позволяваш това да те изтощи - същото е и на стрелбището“, каза още французинът.

Подходът изглежда дава резултат и 24-годишният трикратен световен шампион ще участва на първата си олимпиада като един от фаворитите за място на почетната стълбичка, когато състезанията започнат в неделя.

„Чувствам се добре. Много съм щастлив да започна Олимпийските игри в наистина добра позиция. Уверен съм в бягането, стрелбата и всичко останало, но също така знам, че това е ново състезание и трябва да правиш всичко отново и отново“, заяви Перо.

Независимо от мащаба на сцената, на която ще се състезава, младият биатлонист възнамерява да си поеме дъх и да извлече максимума от предстоящото.

„Да спечеля златен медал на Олимпийските игри е моята мечта. Винаги съм имал големи амбиции, когато отивам на големи събития, и тук е същото. Резултатите може да са добри или лоши, но ще помня тези седмици през целия си живот, затова ще се опитам да им се наслаждавам колкото е възможно повече“, завърши той.