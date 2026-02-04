Фигуристи се радват на оживлението в олимпийското село в Италия след КОВИД балона в Пекин 2022

Американските фигуристи на Олимпийските игри в Милано-Кортина заявиха, че се наслаждават на по-нормална обстановка от Пекин 2022, когато ограниченията заради КОВИД-19 държаха семействата им далеч, а атмосферата като цяло беше доста изолирана.

Ветераните в танците на лед Мадисън Чок и Евън Бейтс, участващи на четвъртите си Олимпийски игри заедно, казаха, че оживлението около залата и селото, събирането по време на хранене със съотборници от други спортове, е върнало олимпийската магия.

„Енергията в селото е невероятна. Обстановката е страхотна. Хората са развълнувани. Хората тренират и са без маски. Тези неща, според мен, са неразделна част от Олимпийските игри“, каза Бейтс на пресконференция.

Фаворитът за златния медал Иля Малинин, който дебютира на Олимпийските игри, каза, че преживяването е било „вълнуващо“, дори когато се е опитвал да го представи като просто още едно състезание, за да запази фокуса си.

„Има толкова много вълнение и енергия, които просто прелитат през селото. Всяка сутрин усещаш как всеки спортист е толкова щастлив, толкова благодарен, че е там. Толкова е яко да влезеш в столова и да видиш толкова много екипи на различните отбори. Това е нещо, което наистина никога не съм си представял. Въпреки това, все пак трябва да знаеш върху какво се фокусираш . . . Винаги мисля за това като за състезание“, коментира той, цитиран от агенция Ройтерс.

Трикратната шампионка на САЩ Амбър Глен, която също дебютира на Олимпийските игри, каза, че мащабът на олимпийското село е направил преживяването по-скоро като първи досег до университетския живот.

„Все още не съм ходила в колеж, чакам го с нетърпение, но се чувствам сякаш съм в студентско общежитие. Като цяло това е уникална възможност. Искам да кажа, колко хора могат да кажат, че са били на Олимпийските игри? Не са много. Така че просто се опитвам да приема това и да си напомня, че е страхотна възможност, не просто състезание, но и че съм тук, за да си свърша работа“, заяви американката.

„Красивото в отбора по фигурно пързаляне е, че ние искрено се обичаме и се грижим един за друг много и искаме да видим как всеки успява заради високия потенциал, който всички имаме. Когато се подкрепяме взаимно, можем да покажем най-добрата си страна, когато стъпим на леда“, допълни Мадисън Чок.