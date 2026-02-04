Повечето германци не се интересуват от предстоящата олимпиада в Милано-Кортина

Повечето германци не се интересуват от Зимните олимпийски игри, които започват в петък, сочи проучване, проведено от изследователския институт YouGov, цитирано от агенция DPA.

Около 49% от анкетираните заявяват, че не се интересуват много или изобщо от Игрите в Милано-Кортина, докато 40% казват, че се интересуват от събитието донякъде или много. Освен това 59% твърдят, че е много малко вероятно или изобщо не е вероятно да гледат предстоящото Олимпиада.

Около 37% от анкетираните все още смятат Зимните олимпийски игри за донякъде или напълно подходящи, с оглед на въздействието върху климата, а 42% са за провеждането на Игрите в бъдеще на фиксирани места на ротационен принцип.

Наред с други неща, изменението на климата и покачващите се температури означават, че зимните спортни събития на много места са възможни само с големи намеси върху природата. Последните Зимни олимпийски игри в Пекин се проведоха почти изцяло върху изкуствен сняг. Въпреки че температурите бяха доста под нулата, в региона почти нямаше снеговалеж. Поради високата консумация на вода и енергия обаче, учените не определят Игрите през 2022 година като устойчиви.

Организаторите в Милано и Кортина д'Ампецо до голяма степен разчитат на съществуващите съоръжения, което означава, че Олимпиадата ще бъде доста децентрализирана. Но имаше и проекти, които бяха критикувани по отношение на устойчивостта, като например изграждането на новата писта за бобслей в Кортина, която бе прокарана от италианското правителство въпреки препоръката на Международния олимпийски комитет.