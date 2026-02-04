Марица се изправя срещу Льовалоа в последния си мач от груповата фаза на Шампионската лига

Марица (Пловдив) гостува днес на френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в последния си шести мач от програмата на група Е в Шампионската лига по волейбол за жени. Двата тима влизат в директна битка за третото място в крайното класиране, което гарантира продължаване на участието в европейските клубни турнири.

В момента и двата отбора са с по 4 точки след първите си си пет срещи и предстоящият двубой е пряк сблъсък за третата позиция.

Марица вече спечели първия мач срещу французойките с 3:1 в зала Колодрума в Пловдив. Освен това, маричанки взеха гейм при гостуването си полския Девелопрес (Жешув) и два гейма при домакинството си на германския Палмберг (Шверин).

Льовалоа пък постигна две победи в пет гейма при двете си домакинства срещу тима от Жешув и срещу Палмберг.

Шампионките на България от Марица (Пловдив) пристигнаха в Париж

Старши треньорът на българския шампион Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на Жълто-сините преди мача във френската столица.

„След последния ни мач в Шампионската лига се фокусирахме върху грешките, които допуснахме и работихме върху изчистването им. Вярвам, че сме готови за утрешния мач. Всеки в отбора е наясно колко важен е предстоящият двубой. Няма нужда да го обясняваме, за да дадем допълнителна мотивация на състезателките. Надявам се, че ще постигнем добър резултат и ще продължим участието си в Европейските клубни турнири“, заяви Ершимшек.

Наставникът на френския отбор Алесандро Орефиче пък показа голямо уважение към Марица преди срещата.

“Марица разполага с много талантливи млади състезателки като диагонала Ива Дудова, както няколко по-опитни волейболистки, които играят на много високо ниво. Отборът е много силен на блокада и в защита. В първия мач в Пловдив ние не успяхме да намерим ритъма в играта си и нямахме решение как да спрем тяхната атака”, коментира той в интервюто си пред официалния сайт на ЦЕВ.

Двубоят между Льовалоа и Марица е днес от 21:00 часа българско време в зала Марсел Сердан и ще бъде излъчен пряко в ефира на Max Sport 2.