  • 3 фев 2026 | 16:52
  • 524
  • 1
Испански фигурист получи разрешение да изпълни съчетанието си на музика от "Миньоните"

Шесткратният шампион по фигурно пързаляне на Испания Томас-Йоренк Гуарино Сабате получи разрешение от Universal Studios да изпълнява съчетанието си на музика от филма „Миньоните“ на Олимпийските игри в Милано и Кортина.

„Огромно благодаря на всички, които споделиха и подкрепиха това. Благодарение на вас, Universal Studios преразгледа решението си и предостави официалните права засега за този специален повод. Все още има няколко неща за уточняване относно другите два музикални сегмента на програмата, но сме много близо до споразумение! Всичко е благодарение на вас!

Много се радвам да видя, че „Миньоните“ отново стават реалност на олимпийския лед! Ще ви държа в течение!“ написа Гуарино Сабате в социалните мрежи.

Първоначално Сабате имаше проблем с авторските права за музиката и не получи разрешение от Universal Studios да използва фрагменти за своето съчетание.

Гуарино Сабате, който ще дебютира на Олимпийските игри, заяви, че е спазил всички необходими процедури и е изпратил музиката чрез системата ISU ClicknClear през август. 26-годишният Гуарино Сабате е облечен в жълта тениска и син клин по време на изпълнението си, за да прилича на популярните анимационни герои.

Гуарино Сабате каза, че е избрал музиката, за да донесе радост и игрив стил на леда и да покаже, че „пързалянето може да бъде забавно“.

