Крадец се разкая, връща задигната екипировки на норвежките ски скачачи

Крадец отмъкна част от ски екипировката на норвежкия отбор по ски скокове, но малко по-късно се разкая и изрази намерение да върне заграбеното на състезателите преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Обирът е извършен по време на Световната купа по ски скок във Вилинген в неделя, а неизвестните засега извършители са задигнали от съблекалнята каски, якета, ръкавици и очила на състезателите.

Ден по-късно шефът на норвежката федерация по ски скокове Ян-Ерик Олбу приел обаждане от непознат германски номер, като първоначално помислил, че полицията се обажда, за да го информира за разследването на открадната екипировка преди Зимните олимпийски игри, но на телефона бил самият крадец, който предложил да върне вещите.

"Той (крадецът) много съжаляваше, затова просто казах: „Благодаря ви, че се обадихте, надявам се да можете да се свържете с организаторите от Вилинген и да доставите цялата екипировка там“. Той каза, че ще го направи, но не съм чул нищо друго“, каза Олбу пред „норвежкия вестник VG“.

Разкаянието вероятно е предизвикано от медийния шум около кражбата.

„Очевидно е някой, който дълбоко съжалява за стореното и вероятно се е страхувал от последствията“, каза Олбу, отбелязвайки, че не са откраднати ски или обувки. „Щеше да е много трудно да се заменят за толкова кратък период от време.“