Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Крадец се разкая, връща задигната екипировки на норвежките ски скачачи

Крадец се разкая, връща задигната екипировки на норвежките ски скачачи

  • 3 фев 2026 | 16:43
  • 257
  • 0
Крадец се разкая, връща задигната екипировки на норвежките ски скачачи

Крадец отмъкна част от ски екипировката на норвежкия отбор по ски скокове, но малко по-късно се разкая и изрази намерение да върне заграбеното на състезателите преди Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Обирът е извършен по време на Световната купа по ски скок във Вилинген в неделя, а неизвестните засега извършители са задигнали от съблекалнята каски, якета, ръкавици и очила на състезателите.

Ден по-късно шефът на норвежката федерация по ски скокове Ян-Ерик Олбу приел обаждане от непознат германски номер, като първоначално помислил, че полицията се обажда, за да го информира за  разследването на открадната екипировка преди Зимните олимпийски игри, но на телефона бил самият крадец, който предложил да върне вещите.

"Той (крадецът) много съжаляваше, затова просто казах: „Благодаря ви, че се обадихте, надявам се да можете да се свържете с организаторите от Вилинген и да доставите цялата екипировка там“. Той каза, че ще го направи, но не съм чул нищо друго“, каза Олбу пред „норвежкия вестник VG“.

Разкаянието вероятно е предизвикано от медийния шум около кражбата.

„Очевидно е някой, който дълбоко съжалява за стореното и вероятно се е страхувал от последствията“, каза Олбу, отбелязвайки, че не са откраднати ски или обувки. „Щеше да е много трудно да се заменят за толкова кратък период от време.“

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Най-оригиналният фигурист е принуден да промени програмата си в последния момент

Най-оригиналният фигурист е принуден да промени програмата си в последния момент

  • 3 фев 2026 | 14:36
  • 493
  • 0
Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

  • 3 фев 2026 | 13:05
  • 487
  • 1
Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

  • 3 фев 2026 | 12:48
  • 581
  • 0
Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

  • 3 фев 2026 | 03:54
  • 2576
  • 0
Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

  • 3 фев 2026 | 02:04
  • 1400
  • 0
Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

  • 3 фев 2026 | 01:34
  • 1778
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

11-те на Лудогорец и Левски, "сините" с един от новите и офанзивна схема

  • 3 фев 2026 | 16:53
  • 13761
  • 28
Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 28259
  • 86
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 9916
  • 7
Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

Ботев прибира над милион евро от трансфер на Олимпик Марсилия

  • 3 фев 2026 | 16:18
  • 6426
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят победа №17 в Евролигата в тежко гостуване

  • 3 фев 2026 | 16:57
  • 1062
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 4301
  • 0