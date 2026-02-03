Четирима българи попаднаха в престижна класация, Алекс Николов е №1

Световният вицешампион с България от 2025 година и волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов е лидер в престижна класация.

Според проучване на авторитетният сайт Volleyball Worldwide и оповестено от известната полска волейболна инфлуенсърка Ева Мак, Алекс Николов е най-добрият сред посрещачите в света родени след 1999 - 2000 година.

Асът на италианския Лубе и националния отбор на България е №1 с постигнати 21,0 точки на мач (0,79 точки на гейм, 53% позитивно посрещане, 34% успеваемост в атака и 51% ефективност в атака), с което е безапелационно №1.

След Николов в класацията са Мати Ено - 17,3 точки, Нумори Кейта - 15,5 точки, Алесандро Микиелето - 15,2 точки и Влад Давискиба 14,2 точки.

Аспарух Аспарухов, който през този сезон играе отлично за полския Шлепск Малов Сувалки е на престижната 6-а позиция с 13,9 точки (0,35 точки на гейм, 42% позитивно посрещане, 30,9% успеваемост в атака и 49,3% ефективност в атака).

Георги Татаров (Гротадзолина) е 20-и в класацията с 7,3 точки на мач (0,18 точки на гейм, 39% позитивно посрещане, 25,7% успеваемост в атака и 41,8% ефективност в атака).

Жасмин Величков, който през този сезон играе за Монца, е най-младият волейболист в класацията, роден през 2007 година, и заема 26-ото място с 4,3 точки на мач (0,09 точки на гейм, 60% позитивно посрещане, 33,6 успеваемост в атака и 48,2% ефективност в атака).