Александър Алексиев поема Спартак Плевен?

След няколко неубедителни мачове на Спартак Плевен в Sesame НБЛ, отборът вече няма да бъде воден от досегашния старши треньор Тодор Тодоров, твърди botevgrad.com, като посочва още, че временно начело на тима ще бъде неговият помощник Александър Алексиев.

Преди две години Алексиев бе назначен за старши треньор на Ямбол, но малко по-късно стана ясно, че отборът няма да играе в НБЛ.

Кариерата на 48-годшния специалист преминава през италианските Тренто Аудакс и женския тим на Фоджа, както и на френския Трап (мъже), като има период и в женския Берое Стара Загора. Досега е бил начело на представителния тим за девойки до 18-годишна възраст, както и помощник в националния отбор за младежи до 20 години. Със старозагорки спечели едно бронзово отличие в женската А група и в турнира за Купата на България. Може да се похвали и със сребърното отличие в Адриатика.

Спартак Плевен в момента е девети във временното класиране на родното първенство с 8 победи и 9 поражения.