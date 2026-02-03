Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

Предстоящата промяна в олимпийската програма от спортове и събития ще бъде неудобна за някои, предупреди във вторник президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри.

В основната си реч първата жена лидер в 130-годишната история на МОК описа някои от важните теми по време на управлението си.

"Трябва да бъдем честни относно това, което работи, както и за нещата, които не се получават. Трябва да погледнем спортовете, дисциплините и събитията с нови очи, за да бъдем сигурни, че се развиваме. Ще се изправим пред доста трудни решения и разговори, но това е част от истинската промяна. Тези дискусии са потенциално неудобни, но имат наистина съществено значение, ако искаме да запазим тежестта на Игрите за поколенията напред. Олимпиадите трябва да бъдат вдъхновяващи за младите хора по целия свят. Необходим е баланс между традиции и иновации. Нуждаем се от нещо истинско, което отразява ценностите, чувството за автентичност и търсенето на нещо истинско сред хората", коментира Ковънтри, цитирана от световните агенции във вторник.

Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина започват на 6 февруари.