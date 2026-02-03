Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Шефът на МОК: Предстоящата промяна в олимпийската програма ще бъде неудобна за някои

  • 3 фев 2026 | 13:05
  • 311
  • 1
Предстоящата промяна в олимпийската програма от спортове и събития ще бъде неудобна за някои, предупреди във вторник президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри.

В основната си реч първата жена лидер в 130-годишната история на МОК описа някои от важните теми по време на управлението си.

"Трябва да бъдем честни относно това, което работи, както и за нещата, които не се получават. Трябва да погледнем спортовете, дисциплините и събитията с нови очи, за да бъдем сигурни, че се развиваме. Ще се изправим пред доста трудни решения и разговори, но това е част от истинската промяна. Тези дискусии са потенциално неудобни, но имат наистина съществено значение, ако искаме да запазим тежестта на Игрите за поколенията напред. Олимпиадите трябва да бъдат вдъхновяващи за младите хора по целия свят. Необходим е баланс между традиции и иновации. Нуждаем се от нещо истинско, което отразява ценностите, чувството за автентичност и търсенето на нещо истинско сред хората", коментира Ковънтри, цитирана от световните агенции във вторник.

Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина започват на 6 февруари.

Още от Милано - Кортина 2026

Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

  • 3 фев 2026 | 03:54
  • 2413
  • 0
Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

  • 3 фев 2026 | 02:04
  • 1342
  • 0
Отстраниха италианска биатлонистка от Олимпийските игри заради положителна допинг проба

  • 3 фев 2026 | 01:34
  • 1652
  • 2
Александра Фейгин: За мен е гордост да бъда знаменосец на откриването на Зимните игри в Милано

  • 3 фев 2026 | 01:06
  • 1131
  • 1
Откриха Стената на олимпийското примирие в Милано

  • 2 фев 2026 | 20:36
  • 1818
  • 0
Италианска биатлонистка изгърмя с допинг преди Милано-Кортина 2026

  • 2 фев 2026 | 16:30
  • 1534
  • 0
Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 15372
  • 65
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 23945
  • 123
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 3523
  • 2
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 1398
  • 3
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2818
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 8936
  • 16