  Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

  • 3 фев 2026 | 12:48
Кипчоге се завръща на олимпийската сцена като знаменосец на церемонията по откриването на Милано Кортина

След като спечели два златни медала през 2016 г. и 2021 г., великият кенийски маратонец Елиуд Кипчоге ще се завърне на олимпийската сцена, този път като знаменосец на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026.

41-годишният атлет е един от осемте знаменосци, които ще носят олимпийския флаг на стадион "Сан Сиро“ по време на церемонията по откриването на 6 февруари. Знаменосците са избрани от Международния олимпийски комитет и фондация "Милано Кортина 2026“: спортисти, както и личности, чийто личен и професионален път въплъщава принципите на мир, единство и солидарност, които вдъхновяват олимпийското движение.

Кипчоге е петкратен олимпиец, който спечели двете си олимпийски титли в маратона в Рио през 2016 г. и в Сапоро през 2021 г.

Той прави своя олимпийски дебют в Атина през 2004 г., където печели бронз на 5000 метра, последван от сребро на същата дистанция в Пекин през 2008 г. След като спечели двете си олимпийски титли в маратона, той се завърна на шосейното бягане на Олимпийските игри в Париж 2024.

Освен многобройните си победи в големи маратони, Кипчоге два пъти е подобрявал световния рекорд в маратона – до 2:01:39 в Берлин през 2018 г. и до 2:01:09 в същия град четири години по-късно.

В допълнение към постиженията си в леката атлетика, той е посланик на добра воля на ЮНЕСКО за спорт, почтеност и ценности, а през 2023 г. стана ментор на отбора на бежанците към Световната атлетика за атлети под 20 години.

