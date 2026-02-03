Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Детройт Ред Уингс взе реванш от лидера Колорадо

Детройт Ред Уингс взе реванш от лидера Колорадо

  • 3 фев 2026 | 11:43
  • 301
  • 0
Детройт Ред Уингс взе реванш от лидера Колорадо

Детройт Ред Уингс си тръгна като победител от гостуването на лидера в цялата Национална хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Колорадо, като за крайното 2:0 се разписаха Марко Каспер още в 33-ата секунда и Лукас Реймънд, който добави и подаване. Дилън Ларкин се отличи с две асистенции в мача.

Така „червените криле“ се реваншираха за поражението си с 0:5 от същия съперник в събота. Вратарят Джон Гибсън пък се отличи с 21 спасявания, което е негов четвърти мач през сезона без допуснат гол и общо 28-и в кариерата.

Тимът на Колорадо остава на върха в цялата Лига с 81 точки, докато Детройт събира 72 и е на 2-о място в Атлантическата дивизия, изоставайки с 2 от Тампа Бей.

Изглеждаше, че ще бъде мач с много голове, след като Ред Уингс удариха още в първата минута. Колорадо натиснаха в офанзивната зона още в първата си смяна на петиците, но попадение така и не падна. Ред Уингс ограничиха шансовете на Колорадо по-нататък и въпреки осемте удара към вратата през „първия период“,успяха да отправят само четири към Гибсън през втория. Колорадо засили натиска в началото на третата част, като в най-чистата ситуация Гибсън спаси удара на Нейтън Маккинън, останал сам срещу него. След това вратарят спаси удара на Паркър Кели от упор.

Половин минута преди края на срещата вече на празна врата Реймънд вкара за 2:0.

Райън O’Райли и Стивън Стамкос се отличиха с по два гола всеки за успеха на Нешвил с 6:5 над Сейнт Луис. Тимът от щата Тенеси заличи дефицит от четири гол, след като Колтън Парайко вкара за 5:1 в 3:55 минути след началото на втория период.

Още преди края на частта обаче Майкъл Маккарън Филип Форшберг намалиха до 3:5, а през третата О’Райли и двете попадения на Стамкос решиха срещата.

За тима на Сейнт Луис, който остава последен в Централната дивизия с 49 точки, два пъти се разписа и подаде едно подаване Форшберг.

