Витоша приема кръг от Европейската купа по сноуборд през уикенда

На 7 февруари 2026 г. „Витоша СноуПарк“ на Меча поляна ще бъде домакин на Freestylerz Euro Rail Jam – едно от най-значимите събития в зимния спортен календар на страната за годината.

Състезанието е официален 5-ти кръг от престижната Европейска купа на Международната федерация по ски (FIS), като за първи път планината над София приема старт от толкова висок ранг, нареждайки се в календара до локации като Давос и Кицщайнхорн в тазгодишния елитен тур от 8 спирки.

Рейл дисциплината (Rail Jam) е сред най-атрактивните и бързо набиращи популярност форми на фристайла и сноуборда, като цяло. Форматът позволява провеждането на състезания както в планината, така и в градска среда, което привлича многобройна публика и огромен медиен интерес. Значимостта на дисциплината се подчертава и от очакванията тя да бъде включена в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година.

За момента за участие в надпреварата са записани топ атлети от осем нации, сред които Белгия, Нидерландия, Франция, Полша, Швеция и Сърбия. Зрителите ще имат възможност да видят на живо едни от най-големите таланти в Европа, сред които:

● - Йовен Фрайнс (Белгия) - един от най-динамичните карачи в тура, който вече записа подиуми в тазгодишните стартове в Хага и Будапеща.

● - Ан-Софи Лешон (Белгия) - лидер в ранглистата при жените, пристигаща в София след победи в Латвия и Полша.

● - Зои Рофи (Франция) - представител на френската школа, известна със своя агресивен и много прогресивен стил.

Българският лагер ще бъде воден от националната ни гордост Петър Гьошарков, който има исторически постижения на световни форуми за младежи, Симеон Митрев, утвърден състезател с множество успехи в международни FIS стартове и Анастас Сунков, които също дава сериозни заявки за добро представяне.

При дамите основна претендентка за подиума от родна страна е младата ни надежда Радостина Славова. Всички състезатели ще се борят не само за подиум, но и за наградния фонд, който надхвърля 3000 евро, както и ценни точки за генералната ранглиста в турнира.

Трасето за събитието вече се подготвя от екипа на Витоша СноуПарк, като конфигурацията ще включва четири специализирани рейла, проектирани да изстискат максимума от креативността на състезателите. Локацията на Меча поляна предлага отлична видимост за феновете, които ще могат да наблюдават отблизо сложните технически изпълнения.

Програма на Freestylerz Euro Rail Jam (7 февруари):10:00 – 12:00: Официални тренировки и опознаване на трасето;12:15 – Квалификационни серии, 14:45 Финали; ~ 16:30: Официална церемония по награждаването.