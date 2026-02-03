Популярни
Огромна трагедия разтърси хокейния свят

  • 3 фев 2026 | 09:55
Огромна трагедия разтърси хокейния свят

Трагична новина разтърси света на хокея. Трима играчи от младежкия отбор на Саутърн Албърта Мустангс са загинали при автомобилна катастрофа. Информацията за трагедията беше потвърдена от канадския клуб.

Инцидентът е станал в понеделник, южно от Калгари. Хокеистите Кейдън Файн (2008), Джей Джей Райт (2007) и Камерън Касорсо (2007) са пътували заедно за тренировка, на която така и не пристигнали поради трагичното събитие.

"Няма думи, които могат да изразят дълбочината на нашата скръб. Тези млади мъже бяха повече от хокеисти - те бяха съотборници, синове, братя, приятели и дълбоко обичани членове на нашето семейство Мустанг и общностите, които наричаме дом", заявиха от клуба в социалните мрежи.

За момента няма повече информация относно обстоятелствата около инцидента.

