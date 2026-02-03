Контузия заплашва олимпийския дебют на 42-годишна канадска фигуристка

Популярни
Вход / Регистрирай се
  Милано - Кортина 2026
  3 фев 2026 | 03:54
Канадската спортна двойка Диана Стелато-Дудек и Максим Дешан няма да участва в отборната надпревара по фигурно пързаляне на Олимпийските игри в Милано-Кортина поради контузия на Стелато-Дудек, която поставя под съмнение участието ѝ в Игрите в Италия, съобщава агенция Ройтерс.

42-годишната състезателка прави своя олимпийски дебют като част от забележителната история на завръщането си след 16 години отсъствие от спорта. Тя стана най-възрастната световна шампионка по фигурно пързаляне, когато заедно с партньора си спечелиха златните медали през 2024 година. Победа в Милано би я направила най-възрастната състезателка по двойки, завоювала олимпийска титла.

„Състоянието и готовността на Стелато-Дудек за надпреварата при танцовите двойки се оценяват ежедневно. Здравето и безопасността на спортистите са наш основен приоритет“, заявиха от Канадския олимпийски комитет в изявление .

Травмата тя е получила по време на тренировка в Квебек.

Отборното състезание е от петък до неделя, докато това при спортните двойки е на 15 и 16 февруари.

