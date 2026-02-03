Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

  • 3 фев 2026 | 02:04
  • 205
  • 0
Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Подготовката за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина на моменти беше съпътствана от трудности, но Игрите ще се окажат незабравими за спортистите и зрителите, заяви президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри.

Говорейки при откриването на сесията на МОК в операта Ла Скала в центъра на Милано четири дни преди началото на Олимпийските игри, Ковънтри, която пое поста президент през юни 2025 г., заяви, че Игрите са готови да започнат.

„Беше дълго пътуване - понякога с неравности, както всяко олимпийско пътуване - но е наистина прекрасно да съм тук, в Италия“, каза Ковънтри, в присъствието на президента на Италия Серджо Матарела.

Организаторите се надпреварват с времето, за да завършат няколко обекта, чиито крайни срокове бяха изключително кратки от началото на подготовката, включително улея за бобслей в Кортина д'Ампецо, който трябваше да бъде построен от нулата, и хокейния стадион „Сантаджулия“ в Милано. Преди дни беше разкрито, че въжена линия, предназначена да превозва зрители до олимпийските ски състезания за жени в Кортина, няма да бъде готова навреме.

Ковънтри заяви, че въпреки спънките в подготовката, Милано и Италия са готови да се справят. За първи път от 20 години – от Олимпийските игри в Торино през 2006 г. – „Зимните игри се завръщат в европейските Алпи“.

„От името на спортистите и цялата олимпийска общност искам да изразя сърдечната си благодарност на Италия. Вие всички сте от съществено значение, за да направите тези игри незабравими“, каза Ковънтри.

Олимпийските игри ще започнат с церемония по откриването на футболния стадион „Сан Сиро“ на 6 февруари. Игрите продължават до 23 февруари.

„Това е важно глобално събитие, което резонира дълбоко в свят, изправен пред сериозни трудности“, каза Серджо Матарела. „Спортът е в противовес на свят, доминиран от бариери и липса на диалог. Призоваваме олимпийското примирие да се спазва навсякъде", добави италианският президент.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Откриха Стената на олимпийското примирие в Милано

Откриха Стената на олимпийското примирие в Милано

  • 2 фев 2026 | 20:36
  • 1204
  • 0
Италианска биатлонистка изгърмя с допинг преди Милано-Кортина 2026

Италианска биатлонистка изгърмя с допинг преди Милано-Кортина 2026

  • 2 фев 2026 | 16:30
  • 1351
  • 0
Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

Стачка на железопътния транспорт в Милано предизвика хаос преди Олимпиадата

  • 2 фев 2026 | 16:15
  • 922
  • 1
Япония се цели в подобряване на рекорда си за спечелени медали от зимна олимпиада

Япония се цели в подобряване на рекорда си за спечелени медали от зимна олимпиада

  • 2 фев 2026 | 16:00
  • 580
  • 0
Сноубордистите ни караха ски в първия си ден в Ливиньо

Сноубордистите ни караха ски в първия си ден в Ливиньо

  • 2 фев 2026 | 15:07
  • 811
  • 1
Владимир Илиев ще е вторият ни знаменосец на Олимпиадата

Владимир Илиев ще е вторият ни знаменосец на Олимпиадата

  • 2 фев 2026 | 10:04
  • 861
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 6053
  • 34
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 99670
  • 21
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 39247
  • 215
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 12750
  • 131
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 39846
  • 114
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 12354
  • 13