Президентът на МОК: Очаква ни незабравима Олимпиада

Подготовката за Зимните олимпийски игри в Милано Кортина на моменти беше съпътствана от трудности, но Игрите ще се окажат незабравими за спортистите и зрителите, заяви президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри.

Говорейки при откриването на сесията на МОК в операта Ла Скала в центъра на Милано четири дни преди началото на Олимпийските игри, Ковънтри, която пое поста президент през юни 2025 г., заяви, че Игрите са готови да започнат.

„Беше дълго пътуване - понякога с неравности, както всяко олимпийско пътуване - но е наистина прекрасно да съм тук, в Италия“, каза Ковънтри, в присъствието на президента на Италия Серджо Матарела.

Организаторите се надпреварват с времето, за да завършат няколко обекта, чиито крайни срокове бяха изключително кратки от началото на подготовката, включително улея за бобслей в Кортина д'Ампецо, който трябваше да бъде построен от нулата, и хокейния стадион „Сантаджулия“ в Милано. Преди дни беше разкрито, че въжена линия, предназначена да превозва зрители до олимпийските ски състезания за жени в Кортина, няма да бъде готова навреме.

Ковънтри заяви, че въпреки спънките в подготовката, Милано и Италия са готови да се справят. За първи път от 20 години – от Олимпийските игри в Торино през 2006 г. – „Зимните игри се завръщат в европейските Алпи“.

„От името на спортистите и цялата олимпийска общност искам да изразя сърдечната си благодарност на Италия. Вие всички сте от съществено значение, за да направите тези игри незабравими“, каза Ковънтри.

Олимпийските игри ще започнат с церемония по откриването на футболния стадион „Сан Сиро“ на 6 февруари. Игрите продължават до 23 февруари.

„Това е важно глобално събитие, което резонира дълбоко в свят, изправен пред сериозни трудности“, каза Серджо Матарела. „Спортът е в противовес на свят, доминиран от бариери и липса на диалог. Призоваваме олимпийското примирие да се спазва навсякъде", добави италианският президент.