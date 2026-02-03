Популярни
Александра Фейгин: За мен е гордост да бъда знаменосец на откриването на Зимните игри в Милано

  • 3 фев 2026 | 01:06
  • 175
  • 0
Александра Фейгин: За мен е гордост да бъда знаменосец на откриването на Зимните игри в Милано

Най-добрата състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин заяви, че за нея е гордост да бъде знаменосец на българската делегация на Откриването на Зимните игри на 6 февруари на "Сан Сиро" в Милано.

За 23-годишната Фейгин това ще бъде втора Олимпиада в кариерата, след като в Пекин 2022 тя се класира на 23-о място.

"Мечтите не спират с една Олимпиада. За втори път ще имам честта да участвам на Зимни олимпийски игри - Милано-Кортина 2026 и да представям България. А този път - с още по-голяма отговорност и гордост, като знаменосец. Мечта, труд, път . . . и много сърце", написа Фейгин в профила си в Инстаграм.

Състезанията по фигурно пързаляне при жените на Олимпиадата в Италия ще се проведат на 17 и 19 февруари.

Най-успешният български биатлонист Владимир Илиев ще бъде вторият знаменосец на българския олимпийски тим на откриването на Игрите в Милано-Кортина 2026. Знаменосците са мъж и жена, като Александра Фейгин ще носи флага в Милано, а Владимир Илиев ще бъде на церемонията в Кортина д’Ампецо, където ще дефилира и националният тим по биатлон.

