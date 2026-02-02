Нодирбек Абдусаторов спечели "Уимбълдън на шаха"

Гросмайстор Нодирбек Абдусаторов определи успеха си като "сбъдната мечта", след като победи Евансовия гамбит на гросмайстор Арджун Еригайси и спечели Tata Steel Chess Masters 2026 с резултат 9 точки от 13 възможни.

Жавохир Синдаров рискува, за да запази шансовете си за плейоф, като в крайна сметка победи ГМ Тай Дай Ван Нгуен, завършвайки на половин точка зад победителя и изкачвайки се до 11-то място в световната ранглиста.

Гросмайсторите Йорден ван Форест, Винсент Кеймер и Ханс Ниман останаха с още една точка назад, като Ван Форест зае третото място след тайбрек.

ГМ Анди Удуърд ще играе в Masters 2027, след като победи ГМ Ервин Лами, завърши с 10/13 и спечели турнира Tata Steel Chess Challengers 2026. ГМ Василий Иванчук имаше най-добрите тайбрек показатели, но завърши втори, на половин точка зад победителя, въпреки победата си над ГМ Даниил Юфа. ГМ Айдин Сюлейманли за втора поредна година остана съвсем близо до успеха, след като отстъпи на ГМ Велимир Ивич.

Имаше бързи ремита в партиите ГМ Матиас Блуебаум – ГМ Ягиз Каан Ердогмуш и ГМ Аниш Гири – ГМ Ханс Ниман, но навсякъде другаде последният кръг беше също толкова борбен, колкото и предишните 12. Видяхме три победи – можеше да са и повече.

Победата на Абдусаторов не даде шанс на никого да го настигне, но Синдаров записа поредно блестящо представяне и продължи възхода си. Отлични дебюти в Masters направиха Ниман, Блуебаум и най-вече 14-годишният Ердогмуш. За сметка на това турнирът беше труден за индийските звезди, които завършиха между 10-о и 13-то място.

Абдусаторов беше водил с половин точка преди последния кръг на Masters през 2023 г., през 2024 г. завърши наравно на първо място и стигна до плейоф, а през 2025 г. отново влезе в последния кръг с шансове за титлата – но всеки път оставаше на крачка от успеха. Този път историята не се повтори.

След като най-накрая спечели т.нар. „Уимбълдън на шаха“, Абдусаторов почти не намери думи: „Не мога да изразя щастието си с думи. Пътят беше дълъг. Всеки път бях много близо и година след година се провалях. Изключително щастлив съм, че най-накрая спечелих този турнир – и то по толкова красив начин.“

В последния кръг той се изправи срещу Арджун, който, въпреки че загуби четири партии след победата си в първия кръг, винаги е опасен съперник. Усещането за риск се засили, когато индийската звезда избра един от най-романтичните дебюти – Евансовия гамбит.

„Очевидно знаех, че ще се бори и донякъде очаквах подобен гамбитов стил“, коментира Абдусаторов. Макар да не беше предвидил точно този вариант, той беше разглеждал нещо подобно малко преди партията.

Узбекът избра това, което сам определи като „много принудителна и много стабилна“ линия, макар да призна, че впоследствие е разменил ходовете и за кратко е влязъл в опасност. Това обаче не продължи дълго – той стабилизира позицията си, пое контрола и спечели с класа.

След трудното Световно първенство Абдусаторов заемаше 17-о място в световната ранглиста по рейтингите на ФИДЕ през декември, след което се доближи до топ 10 с доминантна победа на London Chess Classic, а отличното му представяне във Вайк ан Зее му донесе още 19,5 точки и изкачване до пето място в света. За Арджун, напротив, поредното разочарование в Нидерландия му коства 29,9 точки и място в топ 10.

Както се вижда от класацията, съотборникът на Абдусаторов – Синдаров, е спечелил почти същия брой точки като узбекския номер едно и вече е на прага на световния топ 10.