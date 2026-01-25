Алекс Грозданов и Богданка с тежка загуба от Ястрежебски Венгел

Капитанът на Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) допуснаха тежка домакинска загуба в мач от 18-ия кръг на Plus Liga.

Богданка отстъпи у дома от Ястрежебски Венгел (Ястжембие Здруй) с 0:3 (21:25, 21:25, 16:25).

Наставникът на домакините Стефан Антига не можеше да разчита в този двубой и на двамата си диагонала - Кевин Сасак и Матеуш Малиновски.

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и записа 4 точки (1 блок, 38% ефективност в атака).

Звездата Вилфредо Леон реализира 11 точки (1 ас, 1 блок, 36% ефективност в атака - +6).

Илир Ено също записа 11 точки (2. аса, 47% ефективност в атака, 25% перфектно и 38% позитивно посрещане - +6).

Михал Гиержот заби 15 точки (1 ас, 1 блок, 59% ефективност в атака, 11% перфектно и 17% позитивно посрещане - +8) за Ястрежебски Венгел.

❗️🇵🇱 MICHAŁ GIERŻOT 🆚️

BOGDANKA LUK LUBLIN (3-0):



▪️ 1️⃣5️⃣ PKT

▪️ +10

▪️ 28% pozytywnego przyjęcia

▪️ 59% skuteczności w ataku (13/22)

▪️ 45% efektywności w ataku

▪️ 1 as serwisowy

▪️ 1 punktowy blok

▪️ wyróżnienie MVP 🎖



🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝



Foto: @kamciography1 #PlusLiga pic.twitter.com/KxMWuyQa5I — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) January 25, 2026

Никола Шершен добави още 13 точки (2 блока).

Въпреки поражението Богданка остава лидер във временното класиране с актив от 35 точки (12 победи, 5 загуби).

Ястрежебски Венгел се изкачи на 7-о място с актив от 28 точки (10 победи, 7 загуби).

(В материала има продуктово позициониране)