Алекс Грозданов и Богданка с тежка загуба от Ястрежебски Венгел

Капитанът на Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) допуснаха тежка домакинска загуба в мач от 18-ия кръг на Plus Liga.
Богданка отстъпи у дома от Ястрежебски Венгел (Ястжембие Здруй) с 0:3 (21:25, 21:25, 16:25).
Наставникът на домакините Стефан Антига не можеше да разчита в този двубой и на двамата си диагонала - Кевин Сасак и Матеуш Малиновски.
Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и записа 4 точки (1 блок, 38% ефективност в атака).
Звездата Вилфредо Леон реализира 11 точки (1 ас, 1 блок, 36% ефективност в атака - +6).
Илир Ено също записа 11 точки (2. аса, 47% ефективност в атака, 25% перфектно и 38% позитивно посрещане - +6).
Михал Гиержот заби 15 точки (1 ас, 1 блок, 59% ефективност в атака, 11% перфектно и 17% позитивно посрещане - +8) за Ястрежебски Венгел.
Никола Шершен добави още 13 точки (2 блока).
Въпреки поражението Богданка остава лидер във временното класиране с актив от 35 точки (12 победи, 5 загуби).
Ястрежебски Венгел се изкачи на 7-о място с актив от 28 точки (10 победи, 7 загуби).
(В материала има продуктово позициониране)