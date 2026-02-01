Популярни
  Папа Лъв XIV призова за мир по време на Олимпийските игри в Милано-Кортина

Папа Лъв XIV призова за мир по време на Олимпийските игри в Милано-Кортина

  • 1 фев 2026 | 17:48
  • 298
  • 1
• 1 фев 2026 | 17:48

Папа Лъв XIV призова световните лидери да използват Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина за насърчаване на мира, призовавайки власт-имащите да предприемат конкретни стъпки към деескалация и диалог. Милано и алпийският курорт Кортина д'Ампецо ще бъдат съвместни домакини на Игрите от 6 до 22 февруари.

След седмичната си молитва папата заяви, че големите спортни събития, включително Олимпийските игри, носят „мощно послание за братство“ и биха могли да съживят надеждата за „свят в мир“, припомняйки древната традиция на олимпийското примирие.

“Олимпийското примирие е древен обичай, който съпътства провеждането на Игрите. Надявам се, че тези, които се грижат за мира между народите и заемат позиции на власт, ще предприемат конкретни стъпки по този повод към деескалация и диалог“, каза той, цитиран от агенция Ройтерс.

