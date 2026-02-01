Световният шампион спечели последното спускане преди Олимпиадата

Световният шампион Франьо фон Алмен (Швейцария) спечели последното състезание преди Олимпийските игри в Милано-Кортина - спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини пред родна пиублика в швейцарския зимен център Кран Монтана.

24-годишният швейцарец измина трасето за 1:55.00 минути, записвайки втори успех в тази дисциплина за сезона и защитавайки първото си място на пистата „Национале“ от миналата година.

Meine Damen und Herren. Genau so geht alpiner Skisport in absoluter Perfektion. Der grossartige Franjo von Allmen auf der Abfahrt der alpinen Ski-Weltmeisterschaft 2027 in #CransMontana! #fisalpine 🇨🇭 pic.twitter.com/oAfLshJT9f — storymakers (@mz_storymakers) February 1, 2026

Фон Алмен стартира 15-и и изпревари с цели 65 стотни от секундата Доминик Парис (Италия). Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) завърши трети с пасив от 70 стотни и отново е на подиума за първи път от декември. Лидерът в общото класиране за Световната купа и голяма надежда на Швейцария за медал на Олимпиадата Марко Одермат е четвърти с изоставане от 79 стотни.

Съперничеството между Швейцария и Италия продължи, като петима скиори от Швейцария завършиха в топ 10, а Италия - с четирима. Мъжко спускане в Бормио ще раздаде първите медали от олимпийското състезание по ски алпийски дисциплини следващата събота, ден след церемонията по откриването. Тренировките започват в сряда.

Фон Алмен е втори след Одермат (510 точки) в класирането за малката Световна купа в спускането, на 115 точки зад сънародника си след шест от общо девет състезания. Одермат е спечелил три спускания досега, а италианската изгряваща звезда Джовани Францони, едва 23-и днес, триумфира в Кицбюел миналия месец. Трети е Доминик Парис с 296.

В генералното класиране за Големия кристален глобус начело е Марко Одермат с 1385 точки. Втори със 798 се нарежда Лукас Бротен (Бразилия), а третото място с 637 точки заема Атле Ли Макграт (Норвегия) с 694 точки. Алберт Попов е 59-и.