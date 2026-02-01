Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Световният шампион спечели последното спускане преди Олимпиадата

Световният шампион спечели последното спускане преди Олимпиадата

  • 1 фев 2026 | 14:55
  • 531
  • 0
Световният шампион спечели последното спускане преди Олимпиадата

Световният шампион Франьо фон Алмен (Швейцария) спечели последното състезание преди Олимпийските игри в Милано-Кортина - спускането от Световната купа по ски-алпийски дисциплини пред родна пиублика в швейцарския зимен център Кран Монтана.

24-годишният швейцарец измина трасето за 1:55.00 минути, записвайки втори успех в тази дисциплина за сезона и защитавайки първото си място на пистата „Национале“ от миналата година.

Фон Алмен стартира 15-и и изпревари с цели 65 стотни от секундата Доминик Парис (Италия). Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) завърши трети с пасив от 70 стотни и отново е на подиума за първи път от декември. Лидерът в общото класиране за Световната купа и голяма надежда на Швейцария за медал на Олимпиадата Марко Одермат е четвърти с изоставане от 79 стотни.

Съперничеството между Швейцария и Италия продължи, като петима скиори от Швейцария завършиха в топ 10, а Италия - с четирима. Мъжко спускане в Бормио ще раздаде първите медали от олимпийското състезание по ски алпийски дисциплини следващата събота, ден след церемонията по откриването. Тренировките започват в сряда.

Фон Алмен е втори след Одермат (510 точки) в класирането за малката Световна купа в спускането, на 115 точки зад сънародника си след шест от общо девет състезания. Одермат е спечелил три спускания досега, а италианската изгряваща звезда Джовани Францони, едва 23-и днес, триумфира в Кицбюел миналия месец. Трети е Доминик Парис с 296.

В генералното класиране за Големия кристален глобус начело е Марко Одермат с 1385 точки. Втори със 798 се нарежда Лукас Бротен (Бразилия), а третото място с 637 точки заема Атле Ли Макграт (Норвегия) с 694 точки.  Алберт Попов е 59-и.

