Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Олимпийските игри няма да попречат на домакинските мачове на Милан и Интер на "Сан Сиро"

Олимпийските игри няма да попречат на домакинските мачове на Милан и Интер на "Сан Сиро"

  • 1 фев 2026 | 02:02
  • 220
  • 0
Олимпийските игри няма да попречат на домакинските мачове на Милан и Интер на "Сан Сиро"

Италианската футболна лига потвърди в събота, че отборите на Милан и Интер ще играят по програма домакинствата от местния шампионат по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват в петък, 6 февруари.

Милан и Комо, които в един момент трябваше да играят в Австралия, все пак ще се срещнат на "Сан Сиро" на 18 декември. Само четири дни по-рано на същото съоръжение ще се играе и "Дерби д'Италия" между Интер и Ювентус. Срещата е на 14 февруари (събота) от 21:45 часа българско време. По това време в Милано ще се провежда и двубоят от хокейния турнир на Олимпийските игри между САЩ и Канада, както и ще има стартове в шорттрека - спорт, в който Италия има големи традиции.

В деня на закриването на Олимпийски игри - 22 февруари, Милан пък ще приеме Парма. Самата церемония по закриването на Игрите ще бъде във Верона.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

"Българският" Визела врътна домакинско реми

"Българският" Визела врътна домакинско реми

  • 1 фев 2026 | 00:53
  • 433
  • 0
Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

Монако спря пропадането със здрав бой над Рен

  • 1 фев 2026 | 00:32
  • 566
  • 0
Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

Гол на Лукас Петков даде тон за успех на Елверсберг

  • 1 фев 2026 | 00:23
  • 624
  • 0
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 12135
  • 201
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 14035
  • 16
Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

Каляри нямаше проблеми с Верона за третата си поредна победа

  • 31 яну 2026 | 23:51
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 56204
  • 153
Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

Класата на Екитике и Виртц покоси Нюкасъл, Ливърпул с убедителна първа победа в Премиър лийг за годината

  • 31 яну 2026 | 23:57
  • 14035
  • 16
Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

Фестивал на пропуските не попречи на Барселона да си тръгне с трите точки от Елче

  • 31 яну 2026 | 23:58
  • 12135
  • 201
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 18002
  • 0
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 19730
  • 52
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 23928
  • 7