Олимпийските игри няма да попречат на домакинските мачове на Милан и Интер на "Сан Сиро"

Италианската футболна лига потвърди в събота, че отборите на Милан и Интер ще играят по програма домакинствата от местния шампионат по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо, които се откриват в петък, 6 февруари.

Милан и Комо, които в един момент трябваше да играят в Австралия, все пак ще се срещнат на "Сан Сиро" на 18 декември. Само четири дни по-рано на същото съоръжение ще се играе и "Дерби д'Италия" между Интер и Ювентус. Срещата е на 14 февруари (събота) от 21:45 часа българско време. По това време в Милано ще се провежда и двубоят от хокейния турнир на Олимпийските игри между САЩ и Канада, както и ще има стартове в шорттрека - спорт, в който Италия има големи традиции.

В деня на закриването на Олимпийски игри - 22 февруари, Милан пък ще приеме Парма. Самата церемония по закриването на Игрите ще бъде във Верона.