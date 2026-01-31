Лориен повали Нант с късен гол

Лориен стигна до късен гол и спечели с 2:1 срещу Нант, с което се утвърди на девето място в класирането на френското първенство по футбол с 28 точки. Тулуза има само една повече на осмата позиция, а до европейските квоти и Рен остават само три пункта.

Сенегалският национал Бамба Диенг изведе Лориен напред в резултата в 32-рата минута, но застрашеният от изпадане Нант изравни в средата на второто полувреме чрез Матис Аблин. Лориен обаче стигна до победата, след като халфът Арсен Куаси наниза втория си гол за сезона минута преди края.

Попадение на Келвин Амиан за Нант бе отменено в добавеното време и Лориен записа четвъртата си поредна победа във всички турнири.

"Оранжево-черните" са без поражение във всички турнири от 2 ноември, от когато изминаха цели 11 двубоя. В тази серия Лориен направи и равенство 1:1 с днешния съперник.

Нант е на другия полюс и след четвъртата си поредна загуба във всички турнири заема плейофното място за оставане с 14 точки. Льо Авър е над чертата с шест преднина.

Снимки: Imago