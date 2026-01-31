Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лориен
  3. Лориен повали Нант с късен гол

Лориен повали Нант с късен гол

  • 31 яну 2026 | 22:06
  • 260
  • 0
Лориен повали Нант с късен гол

Лориен стигна до късен гол и спечели с 2:1 срещу Нант, с което се утвърди на девето място в класирането на френското първенство по футбол с 28 точки. Тулуза има само една повече на осмата позиция, а до европейските квоти и Рен остават само три пункта.

Сенегалският национал Бамба Диенг изведе Лориен напред в резултата в 32-рата минута, но застрашеният от изпадане Нант изравни в средата на второто полувреме чрез Матис Аблин. Лориен обаче стигна до победата, след като халфът Арсен Куаси наниза втория си гол за сезона минута преди края.

Попадение на Келвин Амиан за Нант бе отменено в добавеното време и Лориен записа четвъртата си поредна победа във всички турнири.

"Оранжево-черните" са без поражение във всички турнири от 2 ноември, от когато изминаха цели 11 двубоя. В тази серия Лориен направи и равенство 1:1 с днешния съперник.

Нант е на другия полюс и след четвъртата си поредна загуба във всички турнири заема плейофното място за оставане с 14 точки. Льо Авър е над чертата с шест преднина.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн с нова грешна стъпка в Бундеслигата след надстрелване в Хамбург

Байерн с нова грешна стъпка в Бундеслигата след надстрелване в Хамбург

  • 31 яну 2026 | 21:34
  • 9580
  • 8
Божинов може да остане без треньор в Пиза

Божинов може да остане без треньор в Пиза

  • 31 яну 2026 | 19:45
  • 1404
  • 0
Челси стигна до страхотен обрат след трагично първо полувреме

Челси стигна до страхотен обрат след трагично първо полувреме

  • 31 яну 2026 | 21:33
  • 10815
  • 0
Филип Кръстев отново не бе в групата на Оксфорд

Филип Кръстев отново не бе в групата на Оксфорд

  • 31 яну 2026 | 19:40
  • 1008
  • 2
Митов не успя да предотврати тежка загуба на Абърдийн

Митов не успя да предотврати тежка загуба на Абърдийн

  • 31 яну 2026 | 19:31
  • 1227
  • 0
Виляреал спря потъването

Виляреал спря потъването

  • 31 яну 2026 | 19:28
  • 1101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 52065
  • 146
Ливърпул 2:1 Нюкасъл, два бързи гола на Екитике

Ливърпул 2:1 Нюкасъл, два бързи гола на Екитике

  • 31 яну 2026 | 21:06
  • 4431
  • 7
На почивката: Елче 1:2 Барселона

На почивката: Елче 1:2 Барселона

  • 31 яну 2026 | 22:01
  • 3445
  • 7
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 14749
  • 55
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 17464
  • 50
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 22354
  • 5