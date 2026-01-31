Трета поредна победа за Апоел (Тел Авив) и Краев

Апоел (Тел Авив) записа трета поредна победа и общо пети пореден мач без загуба в домакинството си на Макаби (Нетаня) от 21-вия кръг на Висшата лига на Израел. Андриан Краев бе титуляр за домакините, като остана на терена цял мач и получи жълт картон в добавеното време.

Успехът на Апоел не дойде лесно. Рой Корине откри резултата в 65-ата минута, а в 89-ата Амит Лемкин оформи крайното 2:0.

С тази победа Апоел вече има 38 точки и заема 3-тото място във временното класиране. Макаби е на 7-ата позиция с 27 точки. Водач е Апоел (Беер Шева) с 48 точки.