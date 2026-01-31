Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал спря потъването

Виляреал спря потъването

  • 31 яну 2026 | 19:28
  • 321
  • 0
Виляреал спря потъването

Изпадналият в криза на резултати Виляреал спечели първа точка от пет срещи насам, след като записа 2:2 срещу Осасуна като гост в мач от 22-рия кръг на Ла Лига. Отборът на Марселино беше напът да загуби и този мач, но все пак Жерард Морено успя да изравни в 70-ата.

Преди това пак той беше вкарал за Виляреал - за 1:0 в 17-ата от дузпа, но след това домакините успяха да обърнат след две попадения с глава, дело на Виктор Муньос (20’) и Анте Будимир (45+2’).

Независимо че се представя лошо напоследък, “жълтата подводница” е непоклатима за място в топ 4, при това е и двубой по-малко.

Осасуна пък спечели 7 от 9 възможни точки през последните две седмици и бележи израстване.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

  • 31 яну 2026 | 13:53
  • 1437
  • 0
Кога някой ще се сети за Дани Себайос

Кога някой ще се сети за Дани Себайос

  • 31 яну 2026 | 12:15
  • 9583
  • 5
Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

  • 31 яну 2026 | 10:30
  • 7666
  • 2
Левандовски гони постижение на Роналдиньо

Левандовски гони постижение на Роналдиньо

  • 31 яну 2026 | 09:13
  • 11492
  • 9
Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

  • 31 яну 2026 | 07:18
  • 7703
  • 0
Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

  • 31 яну 2026 | 06:50
  • 5816
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 45678
  • 85
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 12246
  • 41
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 10608
  • 16
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 34817
  • 22
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 19034
  • 2
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 24993
  • 40