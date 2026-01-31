Виляреал спря потъването

Изпадналият в криза на резултати Виляреал спечели първа точка от пет срещи насам, след като записа 2:2 срещу Осасуна като гост в мач от 22-рия кръг на Ла Лига. Отборът на Марселино беше напът да загуби и този мач, но все пак Жерард Морено успя да изравни в 70-ата.

Преди това пак той беше вкарал за Виляреал - за 1:0 в 17-ата от дузпа, но след това домакините успяха да обърнат след две попадения с глава, дело на Виктор Муньос (20’) и Анте Будимир (45+2’).

Независимо че се представя лошо напоследък, “жълтата подводница” е непоклатима за място в топ 4, при това е и двубой по-малко.

Осасуна пък спечели 7 от 9 възможни точки през последните две седмици и бележи израстване.