Страхотна Мерелин Николова с 25 точки донесе първа победа на Бахчелиевлер в Турция

Националката Мерелин Николова донесе първата победа на нейния Бахчелиевлер Беледийе за сезона в турската Султанлар Лига. След 18 поредни загуби до сега, Николова и съотборничките й постигнаха първи успех, след като надделяха много драматично като гости на Айдън Бююкшехир Беледийеспор с 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 25:27, 15:12) в среща от 19-ия кръг, играна този следобед.

Бахчелиевлер остава на последното 14-о място във временното класиране, но вече с 1 победа, 18 загуби и 2 точки. В следващия 20-и кръг тимът на Николова е домакин на Кузейбору. Мачът е в събота (7 февруари) от 15,00 часа българско време.

Мерелин Николова изигра страхотен мач за Бахчелиевлер и стана най-полезна с 25 точки (5 аса! и 34% ефективност в атака - +5) за победата. Райлин Рийд добави точка по-малко - 24 (1 ас, 47% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +15) за успеха.

За домакините от Айдън Шехер Аксьой реализира 14 точки (3 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака - +4), а Фатма Шекерджи и Анна Тихомирова завършиха с по 13 точки.