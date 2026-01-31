Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Страхотна Мерелин Николова с 25 точки донесе първа победа на Бахчелиевлер в Турция

Страхотна Мерелин Николова с 25 точки донесе първа победа на Бахчелиевлер в Турция

  • 31 яну 2026 | 21:16
  • 99
  • 0
Страхотна Мерелин Николова с 25 точки донесе първа победа на Бахчелиевлер в Турция

Националката Мерелин Николова донесе първата победа на нейния Бахчелиевлер Беледийе за сезона в турската Султанлар Лига. След 18 поредни загуби до сега, Николова и съотборничките й постигнаха първи успех, след като надделяха много драматично като гости на Айдън Бююкшехир Беледийеспор с 3:2 (25:18, 25:23, 21:25, 25:27, 15:12) в среща от 19-ия кръг, играна този следобед.

Бахчелиевлер остава на последното 14-о място във временното класиране, но вече с 1 победа, 18 загуби и 2 точки. В следващия 20-и кръг тимът на Николова е домакин на Кузейбору. Мачът е в събота (7 февруари) от 15,00 часа българско време.

Мерелин Николова изигра страхотен мач за Бахчелиевлер и стана най-полезна с 25 точки (5 аса! и 34% ефективност в атака - +5) за победата. Райлин Рийд добави точка по-малко - 24 (1 ас, 47% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +15) за успеха.

За домакините от Айдън Шехер Аксьой реализира 14 точки (3 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака - +4), а Фатма Шекерджи и Анна Тихомирова завършиха с по 13 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

Волейболистките на Левски с категоричен успех над Дея спорт в Бургас

  • 31 яну 2026 | 19:52
  • 483
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с четвърта загуба

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с четвърта загуба

  • 31 яну 2026 | 18:44
  • 3932
  • 1
Супер Радостина Маринова с 21 точки, Динамо (Букурещ) с нова победа Румъния

Супер Радостина Маринова с 21 точки, Динамо (Букурещ) с нова победа Румъния

  • 31 яну 2026 | 18:29
  • 774
  • 0
Миньор с първа победа за годината в женското първенство

Миньор с първа победа за годината в женското първенство

  • 31 яну 2026 | 18:03
  • 454
  • 1
Между Италия и Франция, какво е бъдещето за Нумори Кейта?

Между Италия и Франция, какво е бъдещето за Нумори Кейта?

  • 31 яну 2026 | 15:16
  • 821
  • 0
Славия - ЦПВК пряко по БНТ 3

Славия - ЦПВК пряко по БНТ 3

  • 31 яну 2026 | 14:51
  • 881
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 49217
  • 125
Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

Съставите на Ливърпул и Нюкасъл

  • 31 яну 2026 | 21:06
  • 752
  • 1
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 12835
  • 32
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

  • 31 яну 2026 | 18:53
  • 15471
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 37884
  • 23
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 20988
  • 5