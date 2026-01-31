Между Италия и Франция, какво е бъдещето за Нумори Кейта?

През последните няколко седмици името на Нумори Кейта е в центъра на вниманието на международната волейболна сцена.
24-годишният малийски диагонал и посрещач, който играе за Верона в италианската Суперлига, все още не е изиграл нито един международен мач, но вече привлича интереса на множество федерации.
Смятан за един от най-големите таланти на своето поколение, профилът му естествено предизвиква силен интерес за привличането му в национален отбор.
Сред тези федерации е и Италия, която проявява интерес към евентуална натурализация на играча с цел да го интегрира в италианския национален отбор, подобно на обмисляните варианти за играчи като Османи Хуанторена или Камил Рихлицки. Ситуацията може да се ускори поради новите правила на ФИВБ, които затягат условията за смяна на федерация и ще влязат в сила на 28 февруари 2026 г. Това създава истинска надпревара с времето за всеки отбор, който желае да го привлече.
Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?
В интервю за Патрик Ланарели от Corriere dello Sport, Нумори Кейта беше попитан за административния си статут. На въпроса: „Докъде стигна молбата ви за италианско гражданство?“, играчът отговори предпазливо: „Може би е вярно, може би не (смее се). В момента не мога да кажа нищо. Ще видим в бъдеще какво ще се случи.“
След това журналистът спомена за наличието на други възможности на международно ниво. На въпроса: „Говори се, че имате предложения и от други национални отбори, сред които и Франция, нали?“, Нумори Кейта потвърди интереса към него: „Вярно е, имам много оферти. Но повтарям, ще видим какво ще стане. Засега не мога да кажа нищо, но да, имам оферти.“
Нумори Кейта може скоро да направи своя международен дебют, но за кой отбор? Италия или Франция?
Бъдещето ще покаже!