Славия - ЦПВК пряко по БНТ 3

Волейболният уикенд в НВЛ за жени започва със столичен сблъсък. В събота, 31 януари, Славия приема ЦПВК в мач от 11-ия кръг на редовния сезон, а срещата ще можете да гледате пряко по БНТ 3 от 17:55 часа.

Двата отбора влизат в двубоя с високи амбиции и с ясната цел да се доближат до Топ 3 в класирането. ЦПВК набра сериозна инерция в последните кръгове и след категоричната победа с 3:0 над Миньор Перник заема четвъртото място. "Белите" търсят стабилност и важни точки пред собствена публика, за да подобрят позициите си в класирането, което им отрежда седмата позиция.

Очаква ни двубой между два тима със сериозни традиции в женския волейбол и с амбиции да покажат по-добро лице през новата година.

Гледайте Славия – ЦПВК пряко по БНТ 3 в събота от 17:55 часа!