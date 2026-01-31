Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Севлиево 0:0
Отиде си легендата на Локо (София) Спиро Дебърски

  • 31 яну 2026 | 14:20
  • 3246
  • 1
Легендата на Локомотив (София) и националния отбор Спиро Дебърски почина днес на 92-годишна възраст.

Славният футболист е част от шампионския отбор на "железничарите" от 1964 година, като има над 250 мача с фланелката на тима от "Надежда". В Локомотив играе заедно с другата легенда Никола Котков. За националния отбор на България записва 24 мача с 8 гола. Участник е на Олимпийските игри в Рим през 1960 година, а тежка контузия го вади от състава ни за Световното първенство в Чили през 1962 година. 

Изпращането на Дебърски ще бъде на 03 февруари от 11:30 часа в църквата “Света София”.

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на семейството!

