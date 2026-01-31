Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

Световното първенство по снукър за мъже в столичния хотел "Маринела" продължава с фазата на елиминациите. Днес ще се изиграят мачовете от 1/4-финалите.

Sportal.bg излъчва най-интересните двубои на живо всеки ден.

Ето 1/4-финалните двойки:



Джо Конъли - Уанг Синбо



Хамад Миах - Уанг Юханг



Стюърт Карингтън - Ашли Карти



Райън Дейвис - Себастиан Милевски

Двама българи преодоляха изключително тежката групова фаза в условията на страхотна конкуренция от най-добрите играчи в света на това ниво. В четвъртък Георги Георгиев загуби китаеца Сю Дзяруй с 1:4, а Виктор Илиев отстъпи с 0:4 на Патрик Уилън.