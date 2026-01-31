Популярни
  3. Лудогорец иска да привлече още един футболист тази зима

Лудогорец иска да привлече още един футболист тази зима

  • 31 яну 2026 | 10:45
  • 827
  • 1

Селекцията на Лудогорец все още не е приключила, въпреки че тимът вече има два официални мача за годината зад гърба си и тепърва ще влезе в много сгъстен цикъл. Още във вторник на “орлите” им предстои сблъсък с Левски за Суперкупата, който ще се играе на националния стадион от 18:00 часа.

Лудогорец ще подобри собствения си рекорд в Европа
Лудогорец ще подобри собствения си рекорд в Европа

Очаква се разградчани да направят поне още един трансфер, пише “Тема спорт”. Те ще искат да привлекат централен защитник. Причината е, че договорът на Оливие Вердон изтича с края на сезона и още не е подновен. В следващите срещи по-голям шанс ще започне да получава Едвин Куртулуш. Шведът претърпя операция на коляното през есента и не е играл от доста време.

