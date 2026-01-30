Вечното дерби на Източна Европа

Отборите на Лудогорец и Ференцварош ще играят за пореден път един срещу друг на европейската сцена, след като жребият ги срещна на 1/16-финалите на Лига Европа. Само за този сезон двата тима ще се изправят в битка за четвърти и пети път. В третия квалификационен кръг на Шампионската лига унгарците продължиха напред след 0:0 в Разград и 3:0 в Будапеща. След това в основната фаза на Лига Европа унгарците отново излязоха победители с 3:1.

През 2019 година двата тима отново имаха серия от битки помежду си. Тогава отново в квалификациите на Шампионската лига Ференцварош продължи напред след две победи с по 3:2 и 2:1, а след това в груповата фаза на Лига Европа Лудогорец шокира Фради с 3:0 насред Будапеща и след това двата тима завършиха 1:1 в България.

Така в рамките на няколко години Лудогорец и Ференцварош ще играят цели девет пъти един срещу друг на европейска сцена.